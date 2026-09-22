Россияне стали больше путешествовать летом: статистика Облака Mail

За лето 2026 года Облако Mail автоматически сформировало 796 миллионов историй из фотографий и видео пользователей. На фоне сезона отпусков особенно вырос интерес к подборкам о поездках и прогулках по городам — их популярность увеличилась на 15%, сообщает ПроГород59.

Самым активным месяцем стал август. За него сервис создал 291 миллион историй, что на 6,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Чаще всего пользователи смотрели подборки формата «Ваша коллекция». В них алгоритмы сервиса автоматически собирают наиболее удачные кадры. На этот сценарий пришлось 37% всех историй.

Второе место по популярности заняли «Путешествия по городу» с долей 21%. Таких подборок искусственный интеллект сформировал на 15% больше, чем семейных историй.

Третью позицию заняли подборки с родственниками и близкими. На «Семейные истории» пришлось 18% созданных воспоминаний.

По словам руководителя продуктового направления Облако Mail Виктора Петрищева, летом пользователи традиционно делают больше фотографий и видео благодаря отпускам, поездкам и встречам с близкими.

Всего за три летних месяца в сервис было загружено свыше 5,4 миллиарда файлов.

Высокую активность показали не только Москва и Санкт-Петербург. Среди других крупных городов выделились Новосибирск и Екатеринбург. На них пришлось соответственно 14% и 11% загрузок.

Петрищев отметил, что при таких объемах фотографий и видео пользователям важно не только сохранять файлы, но и быстро находить нужные моменты.

Автоматические истории позволяют объединять отдельные снимки и ролики в готовые видеоподборки, к которым можно возвращаться позднее или отправлять их друзьям и родственникам.

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