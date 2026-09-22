Новости Татарстана

Лаишевский узел не сдадут целиком в 2026-м

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Власти Татарстана сообщили, что Лаишевский узел...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Масштабный проект нового выезда из Казани — Лаишевский узел, который называют дублером Оренбургского тракта, — не получится завершить в 2026 году. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.

Проект разбили на восемь этапов. Семь из них уже обеспечены госконтрактами, и на этих участках идут работы. Полностью готов пока только седьмой этап: специалисты реконструировали развязку на трассе Казань — Оренбург.

В 2026-м на семь объектов Лаишевского узла выделят 6,2 млрд рублей. Большую часть суммы — 4,5 млрд — даст федеральный бюджет, остальные 1,7 млрд рублей направит Татарстан. Завершить работы по этим семи этапам планируют в следующем году, уточнил Ранис Файзуллин.

Новая дорога должна разгрузить существующие маршруты через Усады, Столбы и Песчаные Ковали. Кроме того, у Казани появится дополнительный выезд в сторону М-12, аэропорта и производственных площадок Лаишевского района.

Восьмой этап, скорее всего, построят по схеме государственно-частного партнерства и сделают платным — по аналогии с Вознесенским трактом. Для такой дороги требуются серьезные финансовые вложения, поэтому работа по этому этапу пока продолжается.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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