Лаишевский узел не сдадут целиком в 2026-м
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Масштабный проект нового выезда из Казани — Лаишевский узел, который называют дублером Оренбургского тракта, — не получится завершить в 2026 году. Об этом рассказал замминистра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ранис Файзуллин.
Проект разбили на восемь этапов. Семь из них уже обеспечены госконтрактами, и на этих участках идут работы. Полностью готов пока только седьмой этап: специалисты реконструировали развязку на трассе Казань — Оренбург.
В 2026-м на семь объектов Лаишевского узла выделят 6,2 млрд рублей. Большую часть суммы — 4,5 млрд — даст федеральный бюджет, остальные 1,7 млрд рублей направит Татарстан. Завершить работы по этим семи этапам планируют в следующем году, уточнил Ранис Файзуллин.
Новая дорога должна разгрузить существующие маршруты через Усады, Столбы и Песчаные Ковали. Кроме того, у Казани появится дополнительный выезд в сторону М-12, аэропорта и производственных площадок Лаишевского района.
Восьмой этап, скорее всего, построят по схеме государственно-частного партнерства и сделают платным — по аналогии с Вознесенским трактом. Для такой дороги требуются серьезные финансовые вложения, поэтому работа по этому этапу пока продолжается.
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