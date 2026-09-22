Новый препарат помог уменьшить опухоль при раке носоглотки

В Сеченовском Университете начали использовать новый таргетный препарат для пациентов с четвертой стадией рака носоглотки. Терапию применяют в Институте персонализированной онкологии, сообщает ПроГород59.

Действие препарата связано с активацией иммунной системы пациента. По данным клинических исследований, такая терапия может помогать уменьшать опухоль и метастазы, а также улучшать качество жизни.

В университете рассчитывают, что новый подход окажется полезен пациентам с редкими онкологическими заболеваниями. В частности, речь идет о раке носоглотки и пищевода.

Одним из пациентов стал молодой мужчина, у которого заболевание обнаружили уже на четвертой стадии. По данным специалистов, при раке носоглотки позднее выявление встречается нередко.

До начала новой терапии мужчина около четырех месяцев регулярно принимал обезболивающие препараты. Кроме того, болезнь привела к потере слуха.

Первый курс лечения пациент получил в конце 2025 года. После него слух начал восстанавливаться, а выраженность болевого синдрома снизилась.

После дальнейшего комплексного лечения специалисты зафиксировали положительную динамику и по результатам компьютерной томографии. Исследование показало значительное уменьшение как самой опухоли, так и метастатических очагов.

Сейчас, по данным университета, пациент вернулся к обычной жизни и чувствует себя значительно лучше.

Директор Института персонализированной онкологии Сеченовского Университета Марина Секачева пояснила, что рак носоглотки относится к сложным локализациям. В этой области сосредоточено большое количество нервных структур и кровеносных сосудов.

Поэтому даже сравнительно небольшая опухоль может вызывать выраженные симптомы и существенно ухудшать качество жизни. В такой ситуации заметное уменьшение боли и других проявлений заболевания уже имеет большое значение для пациента.

По словам Секачевой, новый препарат может расширить возможности лечения пациентов с редкими опухолями, для которых стандартные подходы имеют ограниченную эффективность.

Препарат уже прошел регистрацию в России и доступен для применения у пациентов по соответствующим медицинским показаниям.

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