vivo представила флагман X500 Pro Max на Dimensity 9600 Pro

В Китае vivo представила флагман X500 Pro Max — самую продвинутую модель серии. По словам производителя, аппарат работает на 2-нм Dimensity 9600 Pro и получит пять лет мажорных обновлений OriginOS 7.

Смартфон оснащен 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 с разрешением 1440×3168. Его особенность — сверхчувствительная авторегулировка яркости в диапазоне 1–4400 нит, впервые на рынке. В основе — 8-ядерный Dimensity 9600 Pro с частотой до 4,55 ГГц и графикой Mali-G2 Ultra NX MP12; работает устройство на OriginOS 7 на базе Android 17.

В камерах задействован основной сенсор Sony LYT-900 с динамическим диапазоном до 17 EV и 200-Мп телеобъектив Samsung HP0 размером 1/1,4"; такой же модуль применяется в vivo X300 Ultra. Предусмотрены внешние фото- и видеонаборы. Память — 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 256, 512 или 1024 ГБ, аккумулятор — 8000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 40 Вт; корпус защищен по IP68/69.

Среди аксессуаров — 3,92-дюймовый магнитный экран на заднюю панель, работающий как видоискатель; его вес 68 граммов, толщина 5,65 мм, разрешение 419 ppi. Габариты X500 Pro Max — 163,3×76,8×8,1 мм, масса — 225–229 граммов. В июле vivo представила X300e с камерами, настроенными специалистами Zeiss, и емким аккумулятором в 7,99-мм корпусе.