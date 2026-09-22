Технологии

vivo представила флагман X500 Pro Max на Dimensity 9600 Pro

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

В Китае vivo представила флагман X500 Pro Max — самую продвинутую модель серии. По словам производителя, аппарат работает на 2-нм Dimensity 9600 Pro и получит пять лет мажорных обновлений OriginOS 7.

Смартфон оснащен 6,85-дюймовым LTPO OLED-дисплеем BOE Q11 с разрешением 1440×3168. Его особенность — сверхчувствительная авторегулировка яркости в диапазоне 1–4400 нит, впервые на рынке. В основе — 8-ядерный Dimensity 9600 Pro с частотой до 4,55 ГГц и графикой Mali-G2 Ultra NX MP12; работает устройство на OriginOS 7 на базе Android 17.

В камерах задействован основной сенсор Sony LYT-900 с динамическим диапазоном до 17 EV и 200-Мп телеобъектив Samsung HP0 размером 1/1,4"; такой же модуль применяется в vivo X300 Ultra. Предусмотрены внешние фото- и видеонаборы. Память — 12 или 16 ГБ ОЗУ и накопитель на 256, 512 или 1024 ГБ, аккумулятор — 8000 мАч с проводной зарядкой 90 Вт и беспроводной 40 Вт; корпус защищен по IP68/69.

Среди аксессуаров — 3,92-дюймовый магнитный экран на заднюю панель, работающий как видоискатель; его вес 68 граммов, толщина 5,65 мм, разрешение 419 ppi. Габариты X500 Pro Max — 163,3×76,8×8,1 мм, масса — 225–229 граммов. В июле vivo представила X300e с камерами, настроенными специалистами Zeiss, и емким аккумулятором в 7,99-мм корпусе.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

2 часа назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

что будет если жука вонючку долго держать в коробочке от зубачистков

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Гид по Казани

3 дня назад

Машина в порядке: мастерские и сервисы Казани. где помогут с любой проблемой

хапкидо москва в Москве

Технологии

21 час назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

Не у нас

4 часа назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

4 часа назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Кулинария

день назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

21 час назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
2 часа назад

Экспорт пшеницы из России упал в четыре раза, покупателей — восемь

Число стран-покупателей российской пшеницы сниз...

Новости Татарстана

3 минуты назад

Суд в Набережных Челнах закрыл кафе «Хан Плов» на 60 суток

Полезное

21 час назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

Кулинария

12 минут назад

Виноград быстро портится в холодильнике: почему его не стоит мыть сразу после покупки

Не у нас

23 минуты назад

Эксперты рассказали, почему здоровье пчел важно для урожая
Лаишевский узел не сдадут целиком в 2026-м
Новости Татарстана
3 часа назад

Лаишевский узел не сдадут целиком в 2026-м

Не у нас

28 минут назад

Более 60% школьников проводят с гаджетами до 10 часов в день

Не у нас

36 минут назад

Эксперт объяснила, как маркетплейсы могут превращаться в привычку

Не у нас

57 минут назад

Врачи заявили, что ОРВИ идет без температуры из-за реакции организма
В Татарстане показали, как будет организовано г...
Полезное
6 дней назад

В Татарстане показали, как будет организовано голосование в медицинских учреждениях