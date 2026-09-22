Кулинария

Макароны и пачка творога превращаются в тот самый сладкий лапшевник: простой ужин из детства

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Сладкий лапшевник с творогом можно приготовить ...

ПроКазань

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Если после обеда осталось немного вареных макарон, разогревать их с маслом совсем необязательно. Пачка творога, пара яиц и немного сахара превращают вчерашний гарнир в сладкий лапшевник — плотный снаружи и мягкий внутри.

Особенно удобно, что макароны для него не нужно готовить специально. Подойдут уже сваренные рожки, вермишель или небольшие ракушки без соуса.

Что понадобится

На форму диаметром около 20–22 см:

  • вареные макароны — 400 г;

  • творог — 300 г;

  • яйца — 3 шт.;

  • сахар — 60–80 г;

  • сметана — 3 ст. л.;

  • сливочное масло — 20 г;

  • ванильный сахар — 1 ч. л.;

  • соль — щепотка;

  • изюм — 50 г по желанию.

Количество сахара легко регулировать. Если лапшевник подается со сгущенкой, вареньем или сладким соусом, в саму запеканку достаточно добавить около 50–60 г.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Для лапшевника люблю брать не слишком влажный творог. Он остается заметными мягкими крупинками между макаронами, а запеканка после духовки хорошо режется и не выпускает воду на тарелку».

Как приготовить сладкий лапшевник

  1. Если используете вчерашние макароны из холодильника, заранее разберите слипшиеся кусочки вилкой. Разогревать их не требуется.

  2. Творог разомните вилкой. Добавьте яйца, сахар, две столовые ложки сметаны, ванильный сахар и щепотку соли.

  3. Перемешайте творожную массу с макаронами. На этом же этапе можно добавить заранее промытый и обсушенный изюм.

  4. Форму смажьте сливочным маслом. Переложите массу и слегка разровняйте, не утрамбовывая ее слишком плотно.

  5. Сверху распределите оставшуюся ложку сметаны. Она поможет получить более ровную румяную поверхность.

  6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30–35 минут. Верх должен подрумяниться, а яичная заливка — полностью схватиться.

  7. После духовки оставьте лапшевник в форме на 10–15 минут и только затем нарезайте.

Почему его не стоит резать сразу

Горячий лапшевник внутри остается очень мягким. Если разрезать его прямо из духовки, кусок может развалиться, хотя сама запеканка полностью готова.

За несколько минут творожно-яичная основа становится плотнее, а макароны лучше удерживаются вместе. При этом середина остается нежной.

Не стоит компенсировать влажный творог мукой или манкой в большом количестве. Для классической текстуры достаточно яиц: именно они связывают макароны и творог при запекании.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю лапшевник из остатков ужина, проверяю, чтобы макароны не были смешаны с соусом или сильными специями. Обычные макароны с небольшим количеством сливочного масла подходят отлично».

Теплый лапшевник можно подать со сметаной, ягодным вареньем или просто нарезать крупными квадратами к чаю. А после холодильника он становится еще плотнее и хорошо держит форму при повторном разогреве.

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