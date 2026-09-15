Вчерашнее пюре и кусочек колбасы превращаю в новый ужин за 15 минут: никто не догадывается, что это остатки - рецепт

После ужина осталось немного картофельного пюре, в холодильнике лежит кусочек колбасы — отдельно этих продуктов уже маловато для полноценного блюда. Но вместе из них получается быстрый ужин с румяной корочкой и расплавленным сыром.

Из холодного пюре удобно сделать небольшие картофельные лепешки, спрятав внутрь колбасу. Повторно варить картофель или замешивать сложное тесто не придется: яйцо и небольшое количество муки помогают массе держать форму на сковороде.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Вчерашнее пюре для таких лепешек даже удобнее свежего. После холодильника оно становится плотнее. Если пюре изначально было жидким, муку добавляю постепенно, чтобы не превратить картофельную основу в тяжелое тесто».

Что понадобится

холодное картофельное пюре — 500 г;

колбаса или ветчина — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

твердый сыр — 100 г;

пшеничная мука — 2–3 ст. л.;

зеленый лук или укроп — по желанию;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — 1–2 ст. л.

Дополнительно солить массу стоит только после пробы: и пюре, и колбаса, и сыр уже содержат соль.

Как приготовить картофельные лепешки

Подготовьте основу. Холодное пюре разомните вилкой, добавьте яйцо и 2 столовые ложки муки. Хорошо перемешайте. Нарежьте начинку. Колбасу порежьте небольшими кубиками, сыр натрите на крупной терке. Добавьте зелень и перемешайте начинку. Проверьте картофельную массу. Она должна быть мягкой, но позволять сформировать лепешку влажными руками. Если пюре слишком липкое, добавьте еще ложку муки. Сформируйте заготовки. Возьмите порцию картофельной массы, расплющите на ладони и положите в середину немного колбасы с сыром. Закройте начинку. Соедините края и сформируйте лепешку толщиной около 1,5–2 см. Слишком толстыми их делать не нужно. Обжарьте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Готовьте на среднем огне примерно по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подавайте сразу. После сковороды оставьте лепешки на 1–2 минуты — расплавленный сыр внутри немного стабилизируется.

Почему холодное пюре удобнее свежего

Горячее картофельное пюре мягкое и содержит много пара, поэтому сформированные из него изделия легче расползаются. После охлаждения масса становится заметно плотнее и лучше сохраняет заданную форму.

При этом важно не пытаться решить проблему большим количеством муки. Если на 500 г пюре положить ее слишком много, картофельный вкус станет слабее, а лепешки после остывания окажутся плотными.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сначала жарю одну пробную лепешку. Если она спокойно переворачивается, больше муки не добавляю. Такой способ надежнее, чем заранее всыпать полстакана и получить слишком плотную основу».

Для этого блюда подходят и другие небольшие остатки из холодильника: вместо колбасы можно использовать готовую курицу или ветчину. Главное, чтобы продукты после предыдущего приема пищи своевременно убрали в холодильник и они оставались пригодными для употребления.

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