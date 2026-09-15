Курица осталась после ужина: разбираю на кусочки и смешиваю с простой заливкой — получается сытная запеканка на скорую руку
ПроКазань
Несколько кусочков запеченной или вареной курицы после ужина редко хочется просто разогревать на следующий день. Мясо становится суше, а полноценной порции на всю семью уже не хватает. Проще разобрать его на небольшие кусочки, добавить простую яично-сметанную заливку и отправить в духовку.
Получается самостоятельная запеканка с нежной серединой и сырной корочкой. На подготовку требуется около 10 минут, а большая часть дальнейшей работы происходит без участия у плиты.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Вчерашнюю курицу стараюсь не нарезать мелкими кубиками, а разбираю руками на волокна. Так заливка лучше распределяется между кусочками, и даже немного суховатое мясо получается мягче».
Что понадобится
готовая курица — 400 г;
яйца — 3 шт.;
сметана — 150 г;
твердый сыр — 120 г;
репчатый лук — 1 небольшая головка;
помидор — 1 шт.;
мука — 1 ст. л.;
сливочное или растительное масло — для формы;
соль — по вкусу;
черный перец — по вкусу;
зелень — по желанию.
Подойдет мясо с оставшейся запеченной курицы, отварная грудка или бедра без костей и кожи. Важно использовать остатки, которые после ужина своевременно убрали в холодильник.
Как приготовить запеканку из готовой курицы
Подготовьте мясо. Снимите его с костей и разберите на небольшие волокна или нарежьте кусочками.
Сделайте заливку. Смешайте яйца со сметаной и ложкой муки. Добавьте немного соли и перца. Долго взбивать смесь не нужно.
Подготовьте добавки. Лук нарежьте тонкими четверть-кольцами, помидор — небольшими кусочками. Слишком сочную середину томата можно убрать.
Соберите запеканку. Смажьте небольшую форму маслом, распределите курицу, лук и помидор. Сверху вылейте яично-сметанную смесь.
Добавьте сыр. Натрите его крупно и распределите примерно две трети по поверхности.
Запекайте. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20 минут. Затем добавьте оставшийся сыр и готовьте еще 5–7 минут.
Дайте постоять. После духовки оставьте запеканку примерно на 5 минут. Заливка окончательно стабилизируется, и блюдо будет проще разрезать.
Почему курица не получается сухой
При обычном повторном разогревании готовое мясо продолжает терять влагу. Особенно заметно это на куриной грудке. В запеканке кусочки находятся внутри влажной смеси из яйца и сметаны, поэтому прогреваются в более щадящих условиях.
Муки требуется совсем немного — только для дополнительной плотности заливки. Если положить несколько ложек «для надежности», после духовки получится уже тяжелая мучная прослойка.
Не стоит и держать запеканку слишком долго ради темной сырной корочки: курица уже приготовлена, поэтому основная задача — дождаться, когда схватится яичная смесь.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Проверяю запеканку по середине формы. Если она уже не колышется при легком движении, дополнительно сушить блюдо в духовке не нужно. Сыр успевает подрумяниться буквально за последние несколько минут».
Так остатки курицы превращаются в полноценное горячее блюдо, к которому достаточно добавить свежие овощи или салат. А если мяса осталось меньше 400 г, объем запеканки можно увеличить сладким перцем, брокколи или другими овощами.
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