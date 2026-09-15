Samsung Galaxy SmartTag 3 показали на слитых рендерах с новым дизайном

В сети появились рендеры трекера Galaxy SmartTag 3 от Samsung — снимки опубликовал SammyGuru. Главное отличие от предшественника заметно сразу: корпус стал квадратным со скруглёнными углами.

По изображениям, устройство напоминает последние Galaxy Watch и «философию» One UI. У белой версии светлая рамка окружает круглую центральную часть с лёгким металлическим эффектом, чёрная модель выполнена полностью в тёмном цвете. По центру расположена кнопка с логотипом Samsung.

От встроенного отверстия или петли для крепления к ключам, ремешку или карабину, которое было у SmartTag 2, новинка, судя по рендерам, избавлена. Для этого, вероятно, придётся покупать отдельный аксессуар. Пока подтверждены два цвета.

Цена, по данным утечек в США, останется прежней — $29,99 за один трекер и $99,99 за комплект из четырёх. Galaxy SmartTag 3 должны получить Bluetooth Low Energy и Ultra-Wideband для более точного поиска на небольшом расстоянии, а размеры составят около 30×30 мм при толщине менее 10 мм.