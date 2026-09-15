В поселке Октябрьский возводят детсад на 260 мест: готовность — 78%

В поселке Октябрьский Зеленодольского района продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 260 воспитанников. Готовность объекта оценивают в 78%, сообщает пресс-служба Минстроя Татарстана.

Работы стартовали в 2025 году. Финансирование идет по федеральной программе «Поддержка семьи», которая входит в национальный проект «Семья». Закончить стройку планируют в 2027 году.

Дошкольное учреждение займет двухэтажное здание общей площадью 4 833 квадратных метра. Внутри появятся физкультурный и музыкальный залы, групповые комнаты, медицинский кабинет с процедурной, пищеблок и прачечная.

Как уточнили в Главном инвестиционно-строительном управлении Татарстана, снаружи уже проложили тепловые сети, систему наружного водоснабжения и ливневую канализацию. Внутри строители заканчивают монтаж отопления, вентиляции, водоснабжения и электроснабжения. Идут отделочные работы, установка дверей и ограждений, благоустройство прилегающей территории.

Еще один объект по нацпроекту «Семья» в 2026 году возводят в деревне Куюки Пестречинского района — там сад рассчитан на 340 мест.