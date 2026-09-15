Дефицит витамина D усиливает боль и нужду в опиоидах после мастэктомии
Недостаток витамина D у пациенток после удаления молочной железы может быть связан с более выраженной послеоперационной болью и большей потребностью в опиоидных обезболивающих. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Regional Anesthesia & Pain Medicine.
Исследователи изучали уровень витамина D у женщин, которым предстояла односторонняя модифицированная радикальная мастэктомия. При такой операции молочную железу удаляют полностью.
Авторы работы отмечают, что витамин D известен прежде всего влиянием на состояние костей. Однако появляется все больше данных о его участии в восприятии и обработке болевых сигналов.
Ученые предполагают, что эта связь может быть связана с влиянием витамина D на воспалительные процессы и иммунную систему.
Дефицит витамина D часто встречается у людей с раком молочной железы. Поэтому исследователи решили проверить, как низкий уровень этого вещества может отражаться на боли после операции.
С сентября 2024 года по апрель 2025 года в университетской больнице Файюма в Египте провели проспективное обсервационное исследование.
В нем участвовали 184 пациентки с раком молочной железы, которым планировалось полное удаление одной молочной железы.
Половину участниц отнесли к группе с дефицитом витамина D. Их показатель был ниже 30 наномоль на литр.
У другой половины уровень витамина D считался достаточным и превышал 30 наномоль на литр.
Средний возраст пациенток с дефицитом составлял 44 года, а участниц с достаточным уровнем витамина D — 42 года.
Все женщины получали стандартное лечение во время операции и после нее. При этом врачи и другой медицинский персонал не знали о статусе витамина D у пациенток.
Во время операции применялся фентанил для купирования острой боли. После вмешательства пациенткам каждые восемь часов внутривенно вводили парацетамол.
Дополнительно женщины могли самостоятельно вводить трамадол с помощью аппарата для контролируемого пациентом обезболивания. Это позволяло учитывать объем дополнительного препарата.
Боль оценивали сразу после операции, а также через 6, 12, 18 и 24 часа. Ученые также фиксировали тошноту, рвоту, уровень седации и длительность пребывания в стационаре.
В первые сутки после операции различие между группами оказалось заметным. У пациенток с дефицитом витамина D вероятность умеренной или сильной боли в течение 24 часов была примерно в три раза выше.
При этом сильной боли, которую исследователи относили к уровню 7 и выше по шкале от 0 до 10, не было ни в одной из групп.
Разница между участницами объяснялась умеренной болью, соответствующей 4–6 баллам.
Различия выявили и в объеме обезболивания. Женщины с дефицитом витамина D во время операции получали в среднем на 8 микрограммов больше фентанила.
После операции разрыв был более заметным: в группе с дефицитом витамина D использовали существенно больше трамадола.
Пациентки сами контролировали введение препарата, при этом максимальная доза составляла до 50 миллиграммов в час.
Авторы отмечают, что более активное использование опиоидных обезболивающих важно учитывать из-за возможных побочных эффектов. Среди них называют тошноту, рвоту, сонливость, спутанность сознания, а также риски привыкания и зависимости.
Послеоперационная тошнота чаще встречалась у женщин с дефицитом витамина D. Рвоту отмечали только в этой группе, однако различие было небольшим и статистически незначимым.
Ученые подчеркивают, что исследование имеет ограничения. Оно было обсервационным и проводилось в одном центре, поэтому не доказывает, что именно дефицит витамина D напрямую вызывал более сильную боль или повышенное потребление опиоидов.
Кроме того, авторы не измеряли маркеры воспаления и не могли подробно изучить биологические механизмы возможной связи.
В работе также не учитывались некоторые факторы, способные влиять на послеоперационную боль. Среди них тревожность, депрессия, стадия рака, лечение онкологического заболевания и нарушения сна перед операцией.
Несмотря на эти ограничения, исследователи пришли к выводу, что дефицит витамина D связан с более высокой частотой умеренной и сильной послеоперационной боли, а также с повышенным потреблением опиоидов у пациенток после односторонней модифицированной радикальной мастэктомии.
Авторы также предполагают, что предоперационный прием витамина D у пациенток с раком молочной железы и уровнем витамина ниже 30 наномоль на литр может играть роль в регулировании послеоперационной боли.
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