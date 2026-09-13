Лаваш после сковороды становится жестким и ломким: одна мелочь помогает оставить его мягким

Тонкий лаваш на сухой сковороде подрумянивается буквально за несколько минут, но после остывания нередко становится жестким и начинает ломаться при сворачивании. Особенно заметно это у лепешек и конвертиков, которые готовят заранее.

Причина проста: тонкое тесто быстро теряет влагу. Поэтому после сковороды горячий лаваш лучше не оставлять открытым на тарелке, а сразу складывать стопкой и накрывать чистым полотенцем. Оставшийся внутри пар помогает сохранить мягкость.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Готовые лепешки складываю одну на другую и сразу накрываю полотенцем. Через несколько минут они становятся заметно мягче и спокойно сгибаются, не растрескиваясь по краям».

Что понадобится

Для простых лепешек:

пшеничная мука — 300–330 г;

горячая вода — 180 мл;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.

Из этого количества получается примерно 8 тонких лепешек.

Как приготовить мягкий домашний лаваш

Растворите соль. Добавьте ее в горячую воду и перемешайте. Влейте растительное масло. Добавьте муку. Вводите ее постепенно, сначала перемешивая ложкой, а затем руками. Тесто должно получиться мягким и эластичным. Дайте тесту отдохнуть. Накройте его и оставьте примерно на 20–30 минут. После отдыха раскатывать тонкие лепешки будет значительно проще. Разделите тесто. Сформируйте 8 одинаковых шариков. Те, с которыми пока не работаете, держите накрытыми, чтобы поверхность не подсыхала. Тонко раскатайте. Каждую заготовку превратите в лепешку по размеру сковороды. Старайтесь не подсыпать слишком много дополнительной муки. Быстро обжарьте. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Готовьте каждую сторону примерно по 30–60 секунд. Как только появились подрумяненные пятна, лепешку можно снимать. Сразу накройте. Складывайте горячий лаваш стопкой и держите под чистым полотенцем до полного остывания.

Почему лаваш становится жестким

Чаще всего его просто передерживают на сковороде. Для тонкого теста даже лишняя минута имеет значение: воды остается все меньше, а мягкая лепешка постепенно превращается в сухой хрустящий пласт.

Поэтому ждать равномерной темной корочки не нужно. Нескольких поджаренных участков достаточно — после снятия со сковороды горячее тесто еще некоторое время сохраняет высокую температуру.

Вторая часть процесса происходит уже на тарелке. Если оставить лепешки открытыми, влага продолжит испаряться. Под полотенцем часть пара остается рядом с тестом, благодаря чему поверхность не высыхает так быстро.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если вижу, что первая лепешка получилась суховатой, следующие держу на сковороде меньше. Не пытаюсь добиться одинакового сильного румянца с обеих сторон — для мягкого лаваша это скорее мешает».

Полностью остывшие лепешки лучше хранить в закрытом пакете или контейнере, чтобы они снова не начали подсыхать. Такой лаваш остается гибким и подходит для рулетов, конвертиков с начинкой или вместо обычного хлеба.

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