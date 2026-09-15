Эксперты рассказали, по каким деталям можно определить дипфейки

Сгенерированную искусственным интеллектом речь можно отличить от настоящей по чистоте звуков, темпу и интонации. Об этом рассказал начальник отдела лингвистической экспертизы Российского федерального центра судебной экспертизы имени профессора А. Р. Шляхова при Минюсте РФ Виталий Кузнецов, сообщает ТАСС.

По словам Кузнецова, для созданной ИИ речи характерны сверхчистые гласные и согласные.

Также среди признаков он назвал монотонность, слишком равномерный темп, необычные паузы и ненормативное интонирование.

Об этом эксперт сообщил во время визита в центр министра юстиции РФ Константина Чуйченко и президента Российской академии наук Геннадия Красникова.

Советник директора РФЦСЭ Роман Юможапов пояснил, что для изучения дипфейков специалисты применяют несколько методов.

Среди них визуальный анализ, инструментальные исследования с использованием специализированного программного обеспечения и нейросетевые детекторы.

Такие детекторы центр разрабатывает совместно с компаниями в сфере информационных технологий.

При визуальном исследовании эксперты обращают особое внимание на микроартефакты, в том числе в элементах внешности.

По словам Юможапова, современные технологии, несмотря на развитие, все еще оставляют дефекты. Особенно заметно это в динамике движения на видео.

При анализе аудиоряда специалисты проводят спектральное и фазовое изучение звукового сигнала. Это помогает выявлять признаки нейросетевого синтеза.

Начальник отдела компьютерно-технической экспертизы РФЦСЭ Валентин Титов добавил, что эксперты также изучают структуру файла.

В ней могут сохраняться определенные признаки, указывающие на искусственное происхождение медиаматериала.

При этом, по словам Титова, развитие технологий усложняет такую работу. Искусственный интеллект уже способен удалять часть данных из структуры файла.

Тем не менее остаются небольшие признаки, которые в совместной работе специалистов позволяют сделать вывод о создании медиаконтента с помощью искусственного интеллекта.

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