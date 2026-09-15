В холодильнике осталась половина кабачка: натираю вместе с картошкой — обычные драники получаются сочнее

Половина кабачка часто остается после супа, запеканки или овощного рагу. Для отдельного блюда ее уже мало, зато такой остаток можно добавить к картошке. Получаются знакомые драники, но внутри они остаются более нежными и сочными.

Есть только одна особенность: кабачок содержит заметно больше воды, чем картофель. Если просто натереть овощи и сразу добавить муку, масса быстро даст сок, а драники начнут растекаться. Поэтому лишнюю влагу перед жаркой лучше убрать.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Кабачка беру значительно меньше, чем картошки. Тогда он не меняет привычный вкус драников, а только делает середину мягче. Главное — хорошо отжать его после терки».

Что понадобится

картофель — 600 г;

кабачок — 250–300 г;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Если кабачок молодой, очищать его необязательно. У зрелого овоща лучше удалить жесткую кожицу и крупные семена.

Как приготовить драники с кабачком

Натрите кабачок. Используйте крупную или среднюю терку. Слегка посолите массу и оставьте примерно на 5 минут. Удалите влагу. Хорошо отожмите кабачок руками или через чистую марлю. После этого его объем заметно уменьшится. Подготовьте картофель. Натрите его вместе с луком. Если на дне миски сразу собралось много жидкости, осторожно слейте ее. Смешайте основу. Соедините картофель с кабачком, добавьте яйцо, перец и муку. Окончательно посолите непосредственно перед жаркой. Разогрейте сковороду. Налейте тонкий слой масла и хорошо прогрейте его. Выкладывайте овощную массу ложкой. Сделайте драники тонкими. Разровняйте каждую порцию до толщины примерно 0,8–1 см. Готовьте на среднем огне около 3–4 минут. Переверните. Подрумяньте вторую сторону еще примерно 3 минуты. Готовые драники переложите на бумажное полотенце.

Почему кабачок меняет текстуру

Картофель дает драникам плотную основу благодаря содержащемуся в нем крахмалу. Кабачок работает иначе: его мякоть после приготовления остается более влажной и нежной. В небольшом количестве это помогает получить мягкую середину под румяной картофельной корочкой.

Но именно из-за большого количества влаги нельзя увеличивать долю кабачка без корректировки рецепта. Чем его больше, тем сложнее массе держать форму и тем выше желание добавить лишнюю муку. В итоге вместо сочных драников можно получить плотные овощные оладьи.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Первую порцию всегда делаю пробной. Если драник держится и спокойно переворачивается, муку больше не добавляю. Если масса расплывается, сначала проверяю, не собралась ли на дне миски новая жидкость».

Жарить драники лучше небольшими партиями и не складывать их сразу высокой стопкой: от пара хрустящая корочка быстро размягчается. Подавать картофельно-кабачковые драники можно со сметаной, зеленью или простым йогуртовым соусом.

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