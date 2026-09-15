В России создали молекулу для терапии диабета, ожирения и полинейропатии
Сеченовский университет и российская фармацевтическая компания «Акрихин» синтезировали молекулу тройного действия для терапии диабета, ожирения и полинейропатии. Вывод препарата в обращение намечен на 2029–2030 годы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
В «Акрихине» рассказали, что Сеченовский университет и компания завершили синтез активной молекулы CRY-001 и начали комплексную программу доклинических исследований.
Молекула-кандидат разрабатывается в России для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.
Кроме того, разработка предназначена для защиты нервной ткани от диабетического повреждения.
Главная особенность проекта заключается в попытке объединить в одном препарате сразу три терапевтических направления.
Речь идет о контроле уровня глюкозы, снижении массы тела и профилактике либо уменьшении проявлений диабетической полинейропатии.
В перспективе молекулу планируют выпускать в пероральной форме, в том числе в виде таблеток.
Сейчас CRY-001 находится на этапе подтверждения концепции.
Полученные в ходе исследований данные должны помочь определить оптимальные дозы, устойчивость и профиль действия молекулы-кандидата.
Эти результаты станут основанием для дальнейшей программы регистрационных исследований.
В компании уточнили, что при успешном прохождении доклинических, клинических и регуляторных этапов разработчики рассчитывают вывести препарат в обращение в 2029–2030 годах.
Президент «Акрихина» Денис Четвериков заявил, что разработка может сделать современную терапию удобнее для более чем 5 млн пациентов в России.
Он также отметил, что CRY-001 создается в рамках отечественной научной и производственной кооперации.
По словам Четверикова, проект объединяет российские компетенции в области фундаментальной науки и фармацевтической разработки.
В перспективе он может расширить возможности терапии социально значимых заболеваний и внести вклад в лекарственную независимость страны.
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