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В России создали молекулу для терапии диабета, ожирения и полинейропатии

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Сеченовский университет и российская фармацевтическая компания «Акрихин» синтезировали молекулу тройного действия для терапии диабета, ожирения и полинейропатии. Вывод препарата в обращение намечен на 2029–2030 годы, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

В «Акрихине» рассказали, что Сеченовский университет и компания завершили синтез активной молекулы CRY-001 и начали комплексную программу доклинических исследований.

Молекула-кандидат разрабатывается в России для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения.

Кроме того, разработка предназначена для защиты нервной ткани от диабетического повреждения.

Главная особенность проекта заключается в попытке объединить в одном препарате сразу три терапевтических направления.

Речь идет о контроле уровня глюкозы, снижении массы тела и профилактике либо уменьшении проявлений диабетической полинейропатии.

В перспективе молекулу планируют выпускать в пероральной форме, в том числе в виде таблеток.

Сейчас CRY-001 находится на этапе подтверждения концепции.

Полученные в ходе исследований данные должны помочь определить оптимальные дозы, устойчивость и профиль действия молекулы-кандидата.

Эти результаты станут основанием для дальнейшей программы регистрационных исследований.

В компании уточнили, что при успешном прохождении доклинических, клинических и регуляторных этапов разработчики рассчитывают вывести препарат в обращение в 2029–2030 годах.

Президент «Акрихина» Денис Четвериков заявил, что разработка может сделать современную терапию удобнее для более чем 5 млн пациентов в России.

Он также отметил, что CRY-001 создается в рамках отечественной научной и производственной кооперации.

По словам Четверикова, проект объединяет российские компетенции в области фундаментальной науки и фармацевтической разработки.

В перспективе он может расширить возможности терапии социально значимых заболеваний и внести вклад в лекарственную независимость страны.

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