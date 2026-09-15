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МВД: зависание и замедление телефона грозит обнаружением на нем вируса

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Зависание, замедление работы и самостоятельная перезагрузка смартфона могут быть признаками заражения устройства вирусами. Об этом говорится в материалах МВД России, передает ТАСС.

В ведомстве призвали соблюдать правила цифровой безопасности и внимательно следить за работой гаджетов.

Если после установки незнакомого приложения телефон начинает тормозить, зависать или перезагружаться без команды владельца, это должно насторожить пользователя.

Также поводом для проверки может стать появление неизвестных окон на экране.

Еще одним тревожным признаком в МВД назвали выполнение операций без участия владельца устройства.

Такие изменения в работе смартфона могут указывать на наличие вредоносной программы.

Вредоносное программное обеспечение способно открыть мошенникам доступ к персональным данным и мобильному банку.

При подозрительном поведении телефона в МВД советуют не вводить с него данные банковских карт.

Также не следует заходить в мобильный банк с устройства, которое может быть заражено.

Пользователю рекомендуется проверить смартфон на вирусы.

При необходимости стоит обратиться в банк и полицию.

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