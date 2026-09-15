Технологии

DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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DeepSeek выпустила V4.1-Flash — открытую модель. В тестах на программирование и выполнение задач в командной строке она набрала 90,6 балла.

С таким результатом новинка обошла прошлый флагман, а также закрытые американские системы Claude Opus 5 и GPT-5.6 Sol.

При этом западные аналоги сохранили преимущество в сложных научных расчетах.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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