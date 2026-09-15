DeepSeek V4.1-Flash обошла прошлый флагман в тестах на программирование

DeepSeek выпустила V4.1-Flash — открытую модель. В тестах на программирование и выполнение задач в командной строке она набрала 90,6 балла.

С таким результатом новинка обошла прошлый флагман, а также закрытые американские системы Claude Opus 5 и GPT-5.6 Sol.

При этом западные аналоги сохранили преимущество в сложных научных расчетах.