Технологии

В МИФИ предложили способ навигации авто без спутников по датчикам и регистратору

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Ученые НИЯУ МИФИ предложили навигацию авто без ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Сотрудница кафедры компьютерных систем и технологий НИЯУ МИФИ Дарья Маркова предложила метод, позволяющий автомобилю ориентироваться без спутниковых сигналов. О результатах ее исследований сообщили в Минобрнауки РФ.

Метод объединяет данные инерциального измерительного модуля, одометра и видеорегистратора. Сами по себе их показания быстро накапливают ошибку — десятки метров за несколько минут. Обработка расширенным фильтром Калмана, алгоритмом нулевого обновления скорости (ZUPT) и компьютерным зрением снижает погрешность: ZUPT обнуляет ошибки, когда машина стоит на светофоре, а алгоритмы компьютерного зрения по сигналу регистратора распознают окрестности.

В тестах без алгоритма через два километра промах составлял 15 метров, с обработкой — максимум пять. В ряде испытаний результаты оказались лучше, чем с GPS. Чтобы пользоваться системой, на автомобиль потребуется поставить отдельное недорогое и несложное устройство; напрямую считывать маршрут со штатных датчиков не получится.

Статьи о разработках Маркова опубликовала в журналах «Вестник МЭИ» и «Вестник компьютерных и информационных технологий». Устройство ориентировано на массовый сегмент, но о сроках продаж пока не говорят. Маркова намерена дорабатывать методику, обещая повысить точность и надежность работы в темноте.

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