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Discord начал вводить новую систему проверки возраста

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Discord начал внедрять новую систему определения возраста пользователей. С этой недели сервис будет автоматически относить аккаунты к одной из двух групп — взрослые или подростки, сообщает Discord.

Возрастная категория будет определяться на основе возраста аккаунта, серверов, в которых состоит пользователь, и его активности.

В Discord подчеркнули, что для такой оценки сервис не будет анализировать сообщения и звонки.

Информация о возрастной группе не появится в профиле и не будет доступна другим участникам серверов. Проверить свою категорию пользователь сможет в настройках аккаунта.

По оценке компании, примерно 90% пользователей не потребуется выполнять дополнительные действия, если система правильно определит их возрастную группу.

Если аккаунт получит статус с неподтвержденным возрастом, пользователь сможет доказать, что ему больше 18 лет.

В зависимости от страны для подтверждения могут использоваться банковская карта, Apple App Store, Google Play Store, Google Wallet или сервис AgeKey. Также доступен вариант со сканированием лица или документов.

Для подростковых аккаунтов вводятся три основных ограничения. Сообщения от незнакомых пользователей будут попадать в отдельную папку.

Перед некоторыми запросами на добавление в друзья подростки будут видеть предупреждение.

Кроме того, пользователи из этой категории не смогут просматривать часть материалов для взрослых, а также получать доступ к некоторым закрытым серверам, каналам и командам ботов.

Полная информация профиля и сведения об активности подростков будут доступны только друзьям и участникам небольших серверов.

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