Бабич раскрыл, какие у него отношения с Даку

Сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич ответил на вопрос о своих отношениях с албанским нападающим команды Мирлиндом Даку. Футболист заявил, что между ними все нормально, сообщает «РБ Спорт».

До перехода в московский клуб Даку оказался в центре скандала, связанного с оскорбительными высказываниями в адрес сербов и македонцев.

Бабич, комментируя отношения с форвардом, отметил, что у них нормальное общение внутри команды.

«Спартак» приобрел Даку у «Рубина» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 11 млн евро.

В составе красно-белых нападающий провел девять матчей. На его счету один гол и две результативные передачи.

После девяти туров «Спартак» занимает второе место в чемпионате России. Команда набрала 19 очков.

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