В рецептах шоколадных тортов, песочного печенья и даже сладких кремов часто встречается ингредиент, который на первый взгляд кажется совершенно лишним, — обычная поваренная соль. Многие хозяйки пропускают его, считая, что в десерте достаточно сахара и ароматных добавок.

Однако профессиональные кондитеры используют соль не случайно. Всего одна щепотка способна сделать шоколадный вкус более насыщенным, подчеркнуть аромат сливочного масла и избавить десерт от приторности.

Почему соль делает сладости вкуснее

В небольших количествах соль способна уменьшать восприятие горечи и усиливать ощущение сладости. Особенно заметен этот эффект в десертах с тёмным шоколадом, какао и кофе.

Благодаря соли вкус становится более многогранным. Вместо однообразной сладости начинают лучше ощущаться сливочные, ореховые, карамельные и ванильные нотки.

Именно поэтому сочетание шоколада с морской солью пользуется популярностью среди кондитеров.

В какие десерты стоит добавлять соль

Небольшое количество соли особенно хорошо раскрывает вкус следующих блюд:

шоколадных брауни и кексов;

песочного и овсяного печенья;

домашней карамели;

сливочных и шоколадных кремов;

творожных запеканок и сырников;

бисквитов и сладких пирогов.

В дрожжевой выпечке соль выполняет дополнительную функцию: помогает укреплять клейковинную структуру теста и регулировать скорость брожения.

Сколько соли нужно добавлять в сладкое тесто

Для большинства домашних кексов и печенья достаточно 1–2 г мелкой соли на 250 г муки. В шоколадный крем или глазурь можно добавить небольшую щепотку на 200–250 г готовой массы.

Если в рецепте используется солёное сливочное масло, количество дополнительной соли необходимо уменьшить.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: для теста и кремов лучше использовать мелкую соль, которая равномерно растворяется. А крупные хлопья морской соли прекрасно подходят для украшения шоколадного печенья, брауни и карамельных десертов.

Попробуйте приготовить шоколадное печенье с морской солью

Чтобы самостоятельно оценить необычное сочетание вкусов, понадобится несколько простых ингредиентов:

сливочное масло — 100 г;

сахар — 100 г;

пшеничная мука — 160 г;

тёмный шоколад — 100 г;

какао — 20 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

разрыхлитель — ½ ч. л.;

мелкая соль — ¼ ч. л.;

хлопья морской соли для украшения.

Размягчённое масло разотрите с сахаром, добавьте яйцо. Всыпьте муку, какао, разрыхлитель и мелкую соль. Добавьте измельчённый шоколад и перемешайте.

Охладите тесто в течение 20–30 минут, сформируйте небольшие шарики и выложите на противень с пергаментом.

Выпекайте при температуре 180 °C около 12–15 минут. Готовое тёплое печенье слегка посыпьте хлопьями морской соли.

Почему важно не переборщить

Задача соли в большинстве сладких десертов — подчеркнуть вкус остальных ингредиентов, а не сделать выпечку солёной. Избыточное количество способно нарушить баланс и испортить даже удачный рецепт.

Иногда для улучшения привычного десерта не нужны дорогой шоколад, экзотические специи или сложные кондитерские приёмы. Достаточно небольшой щепотки ингредиента, который есть практически на каждой кухне.

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