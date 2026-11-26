Верховный суд Татарстана продлил содержание под стражей бывшему мэру Нижнекамска Рамилю Муллину до 27 декабря. Экс-чиновник заявляет, что изначально сотрудничал со следствием, чтобы помочь установить виновных.

Уголовное дело уже направлено в прокуратуру республики для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Муллин находится в СИЗО с декабря 2025 года.

По версии следствия, он причастен к махинациям с выплатами рекрутских премий за привлечение добровольцев Нижнекамского района на военную службу по контракту. Ущерб оценивается в 65 миллионов рублей. Кроме того, в деле появился эпизод, связанный со школой «СолНЦе».

В конце июля бывшему градоначальнику предъявили обвинение в превышении должностных полномочий — речь идет о дорогих автомобилях, которыми он пользовался в личных целях.