Священник РПЦ рассказал, опасно ли устанавливать фотографии на надгробиях
Про Казань
Размещение портретов умерших родственников на могильных памятниках является скорее светской традицией, чем религиозной необходимостью. Такое мнение выразил священник Сергий Иванов в разговоре с корреспондентом издания «Новосвят».
Представитель духовенства отметил, что для православного христианина главным способом сохранения памяти об умершем остается молитвенное поминовение.
По словам отца Сергия, фотография на надгробии может служить напоминанием о близком человеке, однако не должна заменять духовную заботу о нем.
Особую обеспокоенность священника вызывают ситуации, когда люди начинают воспринимать изображения покойных как живых и наделять их особым значением. Подобное отношение, считает Иванов, способно привести к распространению суеверий.
Священнослужитель напомнил, что в прежние времена на могильных крестах и памятниках преимущественно указывали имя усопшего и даты его жизни.
Современным верующим он посоветовал чаще посещать храм, заказывать поминальные службы и молиться за умерших родственников.
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