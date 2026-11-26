Размещение портретов умерших родственников на могильных памятниках является скорее светской традицией, чем религиозной необходимостью. Такое мнение выразил священник Сергий Иванов в разговоре с корреспондентом издания «Новосвят».

Представитель духовенства отметил, что для православного христианина главным способом сохранения памяти об умершем остается молитвенное поминовение.

По словам отца Сергия, фотография на надгробии может служить напоминанием о близком человеке, однако не должна заменять духовную заботу о нем.

Особую обеспокоенность священника вызывают ситуации, когда люди начинают воспринимать изображения покойных как живых и наделять их особым значением. Подобное отношение, считает Иванов, способно привести к распространению суеверий.

Священнослужитель напомнил, что в прежние времена на могильных крестах и памятниках преимущественно указывали имя усопшего и даты его жизни.

Современным верующим он посоветовал чаще посещать храм, заказывать поминальные службы и молиться за умерших родственников.