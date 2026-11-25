В советские годы пирог «Зебра» часто готовили к семейным праздникам и приходу гостей. Рецепт переписывали в кулинарные тетради и передавали знакомым. Несмотря на простоту ингредиентов, выпечка выглядела эффектно: на разрезе чередовались светлые и шоколадные полоски, напоминающие необычный природный рисунок.

Для приготовления «Зебры» не нужны крем, глазурь или специальные кондитерские приспособления. Весь секрет заключается в правильной консистенции теста и особом способе его распределения в форме.

Какие продукты понадобятся

Для круглой формы диаметром 22–24 см:

пшеничная мука — 280 г;

куриные яйца — 3 шт.;

сахар — 180 г;

сметана жирностью 15–20% — 200 г;

сливочное масло — 100 г;

какао-порошок — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 10 г;

молоко — 1–2 ст. л.;

ванильный сахар — 8 г;

соль — щепотка.

В советских домашних рецептах вместо разрыхлителя часто использовали пищевую соду. Однако современный вариант позволяет получить более предсказуемый результат.

Как приготовить тесто для «Зебры»

Яйца соедините с обычным и ванильным сахаром, добавьте щепотку соли. Взбивайте миксером в течение 3–4 минут, пока масса не посветлеет и не увеличится в объёме.

Добавьте сметану и растопленное, но не горячее сливочное масло. Перемешайте до однородности.

Муку просейте вместе с разрыхлителем и постепенно введите в жидкую основу. Готовое тесто должно напоминать густую сметану и свободно стекать с ложки.

Разделите массу на две равные части. В одну добавьте просеянное какао и немного молока, вторую оставьте светлой.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: шоколадное и светлое тесто должны иметь примерно одинаковую густоту. Какао впитывает влагу, поэтому в тёмную часть необходимо добавить немного молока. Иначе полоски будут распределяться неравномерно.

Как сделать красивые полоски внутри пирога

Дно формы застелите пергаментом, а бортики смажьте сливочным маслом.

В самый центр выложите две столовые ложки светлого теста. Затем прямо поверх него добавьте две ложки шоколадного.

Продолжайте чередовать слои, каждый раз выкладывая новую порцию строго в центр. Под собственным весом тесто будет постепенно растекаться к краям, образуя разноцветные круги.

Перемешивать содержимое формы или распределять его лопаткой не нужно.

При желании на поверхности можно создать дополнительный узор. Для этого проведите деревянной шпажкой несколько линий от края формы к центру.

Сколько выпекать пирог «Зебра»

Разогрейте духовку до 175–180 °C. Поставьте форму на средний уровень и выпекайте пирог примерно 40–50 минут.

В течение первых 30 минут желательно не открывать дверцу духовки. Готовность проверьте деревянной шпажкой: после прокалывания середины на ней не должно оставаться сырого теста.

Оставьте пирог в форме на 10 минут, затем переложите на решётку и полностью остудите.

Почему полоски получаются нечёткими

Основная причина — слишком жидкое тесто, из-за которого светлая и шоколадная массы начинают смешиваться. Слишком густая консистенция тоже мешает формированию рисунка: тесто плохо растекается, а полоски получаются неровными.

Важно также использовать одинаковые порции при заполнении формы. Если хочется получить более тонкий рисунок, выкладывайте тесто по одной столовой ложке.

Готовую «Зебру» можно посыпать сахарной пудрой или покрыть шоколадной глазурью. Однако даже без украшений пирог выглядит празднично, особенно на разрезе.

Именно за это его ценили многие советские хозяйки: из доступных продуктов получалась красивая домашняя выпечка, способная украсить любое чаепитие.

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