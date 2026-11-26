Даже самый простой картофель можно превратить в эффектный праздничный гарнир, который будет выглядеть не хуже ресторанного блюда. Вместо привычного пюре на новогодний стол стоит подать золотистые картофельные «Розочки» с ароматом сливочного масла, чеснока и пряных трав.

Тонкие картофельные лепестки красиво раскрываются при запекании, приобретают хрустящие края, а внутри остаются мягкими и нежными. При этом для приготовления не нужны дорогие продукты или специальные кулинарные навыки.

Какие ингредиенты понадобятся

На 8–10 картофельных «Розочек»:

картофель — 800 г;

сливочное масло — 60 г;

твёрдый сыр — 70 г;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 1 ст. л.;

сладкая паприка — ½ ч. л.;

сушёный тимьян — ½ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу.

Для приготовления удобнее использовать металлическую или силиконовую форму для кексов.

Как подготовить картофельные лепестки

Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками толщиной около 1–2 мм. Удобнее всего воспользоваться овощерезкой, которая позволит получить одинаковые по толщине ломтики.

Сливочное масло растопите, добавьте измельчённый чеснок, растительное масло, паприку, тимьян, соль и чёрный перец.

Соедините картофельные ломтики с ароматной заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы каждый кружочек оказался покрыт тонким слоем масла.

Как сформировать красивые «Розочки»

Разложите 10–15 картофельных кружочков на рабочей поверхности внахлёст, сформировав длинную полоску. Аккуратно сверните её в рулет, напоминающий цветочный бутон.

Переложите заготовку в смазанную маслом ячейку формы для кексов. При необходимости добавьте по краям несколько картофельных ломтиков, чтобы цветок получился более пышным.

Повторите процедуру с оставшимся картофелем.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: если картофельные ломтики ломаются при сворачивании, опустите их в горячую воду на 1–2 минуты, а затем тщательно обсушите. Они станут более гибкими, и сформировать аккуратные бутоны будет гораздо проще.

Сколько запекать картофельные «Розочки»

Разогрейте духовку до 190 °C. Накройте форму фольгой и отправьте в духовку на 25 минут.

Затем снимите фольгу, посыпьте картофель мелко натёртым сыром и продолжайте запекать ещё 20–25 минут. Лепестки должны приобрести золотистый оттенок, а середина — стать мягкой.

Готовые «Розочки» оставьте в форме на 5 минут, после чего аккуратно переложите на сервировочное блюдо.

Как сделать гарнир ещё праздничнее

Между картофельными лепестками можно разместить тонкие полоски бекона, добавить немного копчёной паприки или заменить обычный твёрдый сыр пармезаном.

Перед подачей украсьте блюдо веточками розмарина, свежей петрушкой или измельчённым зелёным луком.

Картофельные «Розочки» прекрасно сочетаются с запечённой уткой, курицей, мясными рулетами и рыбой. Порционная подача делает гарнир особенно удобным для праздничного застолья.

Из нескольких обычных картофелин получается настоящее украшение новогоднего стола — без лишних расходов и сложных кулинарных экспериментов.

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