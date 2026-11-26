На XIX форуме «Деловые партнеры Татарстана» прозвучала инициатива о создании Союза производителей халяль-продукции. С таким предложением выступил руководитель ООО «Эмиз» Раил Фазулзянов.

По замыслу автора идеи, новая структура должна стать социальной платформой для поддержки предпринимателей, работающих по исламским нормам. Объединение позволит бизнесменам действовать сообща и открывать новые возможности для развития.

Раис Татарстана Рустам Минниханов, присутствовавший на форуме, дал высокую оценку работе местных предпринимателей, подчеркнув их вклад в развитие и единство татарского народа.