Халяль-бизнес Татарстана предложили объединить в союз
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На XIX форуме «Деловые партнеры Татарстана» прозвучала инициатива о создании Союза производителей халяль-продукции. С таким предложением выступил руководитель ООО «Эмиз» Раил Фазулзянов.
По замыслу автора идеи, новая структура должна стать социальной платформой для поддержки предпринимателей, работающих по исламским нормам. Объединение позволит бизнесменам действовать сообща и открывать новые возможности для развития.
Раис Татарстана Рустам Минниханов, присутствовавший на форуме, дал высокую оценку работе местных предпринимателей, подчеркнув их вклад в развитие и единство татарского народа.
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