В Казанской Ратуше сегодня наградили победителей ежегодного конкурса «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан». Высшую награду — приз «Лидер качества Татарстана» — вручил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Её удостоились шесть организаций, которые стабильно демонстрируют высокое качество продукции и услуг.

В этом году на конкурс заявились 215 товаропроизводителей, представивших 358 наименований. Наряду с промышленными гигантами активность проявили малый и средний бизнес, а также учреждения здравоохранения, образования и сферы услуг. По словам Песошина, итоги показывают, что предприятия республики успешно адаптировались к новым условиям, освоили импортонезависимые технологии и расширили ассортимент.

Оргкомитет утвердил 156 лауреатов, 139 дипломантов первой и 27 — второй степени. Десять экспертных комиссий оценивали не только продукцию, но и экологическую политику, энергосбережение и охрану труда на предприятиях. Обладателями приза «Лидер качества Татарстана» стали АО «ТАИФ НК», ООО «Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри», тепличный комбинат «Майский», КИП «Мастер», Альметьевская районная многопрофильная больница и мастер народных промыслов Наталья Печерская.

Песошин отметил, что Татарстан традиционно лидирует в программе «100 лучших товаров России». В 2026 году на федеральный этап от республики заявлено рекордное количество продукции — 235 наименований от 150 предприятий, из которых 93 стали лауреатами, а 142 — дипломантами. Специальные призы получили «Процессинговый центр» за инновации, «Сетевая компания» — за заботу о детстве, а Казанский пороховой завод — за качество с историей.