Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник считает, что Камиле Валиевой пока рано возвращаться к официальным стартам. Таким мнением специалист поделился в разговоре с телеканалом «Матч ТВ».

Имя фигуристки не оказалось в предварительной заявке на российское первенство, которое состоится в Челябинске 17–20 декабря.

Лакерник не считает отсутствие спортсменки существенной потерей для предстоящих соревнований. Он напомнил, что полноценной подготовке Валиевой на протяжении длительного времени мешали различные обстоятельства, включая проблемы со здоровьем.

Кроме того, фигуристка не участвовала в турнирах, необходимых для прохождения отбора на национальное первенство. По словам специалиста, даже получение индивидуального разрешения на участие не оправдало бы выступление без должной подготовки.

Последний раз Валиева демонстрировала свои программы на столичных контрольных прокатах в сентябре 2026 года. С тех пор она не выходила на лед в рамках официальных состязаний. В начале нынешнего сезона Международный союз конькобежцев отозвал нейтральный статус россиянки.

Лакерник при этом выразил надежду на дальнейшее продолжение соревновательной карьеры фигуристки.

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