Священник объяснил, почему черные иконы не показывают прихожанам в храмах
О существовании так называемых черных икон и особенностях их хранения рассказал священник Андрей Ковалев. Его слова приводит издание «Кулик» со ссылкой на «Вечернюю Москву».
По словам священнослужителя, некоторые религиозные образы могут храниться в специально отведенных частях православных храмов, недоступных для большинства посетителей.
Ковалев утверждает, что изготовление подобных икон представляет собой сложный процесс, требующий от мастера специальных знаний и профессиональных навыков.
Ограничение доступа к таким образам священник объяснил необходимостью избежать неправильного понимания их духовного значения. По его мнению, повышенный интерес к необычным святыням способен стать причиной появления различных домыслов.
Отец Андрей призвал не искать мистического подтекста в церковных предметах. Он напомнил, что предназначение икон связано с молитвой и духовной жизнью человека, а не с магией.
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