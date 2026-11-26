О существовании так называемых черных икон и особенностях их хранения рассказал священник Андрей Ковалев. Его слова приводит издание «Кулик» со ссылкой на «Вечернюю Москву».

По словам священнослужителя, некоторые религиозные образы могут храниться в специально отведенных частях православных храмов, недоступных для большинства посетителей.

Ковалев утверждает, что изготовление подобных икон представляет собой сложный процесс, требующий от мастера специальных знаний и профессиональных навыков.

Ограничение доступа к таким образам священник объяснил необходимостью избежать неправильного понимания их духовного значения. По его мнению, повышенный интерес к необычным святыням способен стать причиной появления различных домыслов.

Отец Андрей призвал не искать мистического подтекста в церковных предметах. Он напомнил, что предназначение икон связано с молитвой и духовной жизнью человека, а не с магией.