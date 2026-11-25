В венгерской кухне даже самый обычный картофель становится основой ароматного и сытного блюда. Картофельный паприкаш, или paprikás krumpli, готовят с репчатым луком, сладкой паприкой и густой подливой насыщенного красноватого оттенка. Несмотря на скромный набор ингредиентов, вкус получается удивительно богатым.

Секрет блюда заключается не в дорогих продуктах, а в правильном использовании специй и постепенном тушении картофеля. В Венгрии паприкаш нередко дополняют копчёными колбасками, но существует и более экономный вариант без мяса.

Какие продукты понадобятся

На 4 порции:

картофель — 1 кг;

репчатый лук — 2 шт.;

сладкий болгарский перец — 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сладкая молотая паприка — 1,5 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

вода или бульон — 350–400 мл;

молотый тмин — ¼ ч. л.;

соль и чёрный перец — по вкусу;

копчёные колбаски — 200 г по желанию.

Особое внимание стоит уделить качеству паприки. Именно эта пряность определяет характерный аромат, цвет и вкус венгерского блюда.

Как приготовить ароматную основу

Репчатый лук нарежьте небольшими кубиками и обжарьте в глубокой сковороде или толстостенной кастрюле с растительным маслом. Готовьте на среднем огне около 7–8 минут до мягкости.

Добавьте измельчённый чеснок, нарезанный сладкий перец и помидор. Тушите овощи ещё 5 минут, периодически перемешивая.

Снимите посуду с огня, всыпьте молотую паприку и быстро перемешайте. Затем влейте немного воды или бульона.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не обжаривайте молотую паприку долго в раскалённом масле. Пряность быстро подгорает и приобретает горький вкус. Лучше добавлять её после снятия посуды с огня, а затем сразу вливать жидкость.

Как правильно тушить картофель

Очистите картофель и нарежьте крупными дольками. Переложите его в кастрюлю с овощной основой, добавьте тмин, соль и чёрный перец.

Влейте оставшийся бульон. Жидкость должна покрывать картофель примерно на две трети, поскольку паприкаш должен напоминать густое рагу, а не суп.

Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне 25–30 минут. Если используете копчёные колбаски, нарежьте их кружочками и добавьте примерно за 10–15 минут до готовности.

Периодически осторожно перемешивайте содержимое кастрюли, стараясь не разрушать картофельные дольки.

Как сделать подливу густой без муки

Для венгерского картофельного паприкаша необязательно использовать муку или крахмал в качестве загустителя. Достаточно достать несколько готовых кусочков картофеля, размять их вилкой и вернуть обратно в кастрюлю.

Перемешайте блюдо и оставьте на слабом огне без крышки ещё на 3–5 минут. Подлива приобретёт бархатистую консистенцию и будет хорошо обволакивать картофель.

При желании уже при подаче можно добавить ложку сметаны. Она смягчит вкус специй и придаст блюду приятные сливочные нотки.

С чем подавать венгерский паприкаш

Горячий картофельный паприкаш хорошо сочетается с ржаным хлебом, солёными огурцами, квашеной капустой и свежей зеленью. Благодаря густой подливе блюдо получается сытным даже без мясных добавок.

На следующий день его вкус становится ещё насыщеннее, поскольку картофель успевает пропитаться ароматами овощей и пряностей.

Этот венгерский рецепт показывает, насколько сильно специи способны изменить привычные продукты. Обычная картошка превращается в согревающее домашнее блюдо, которое особенно приятно подавать холодными осенними и зимними вечерами.

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