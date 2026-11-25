Обычные котлеты теперь готовлю реже: мясные «Гнёзда» с грибами под сырной корочкой выглядят гораздо аппетитнее
ПроКазань
Из обычного мясного фарша можно приготовить блюдо, которое выглядит гораздо интереснее привычных котлет. Мясные «Гнёзда» с грибами представляют собой небольшие порционные корзиночки с сочной начинкой и золотистой сырной корочкой. При запекании мясо пропитывается грибным соком, благодаря чему получается особенно ароматным.
Такое блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. При этом отдельно обжаривать каждую котлету не придётся: достаточно сформировать заготовки, наполнить их начинкой и отправить в духовку.
Какие продукты понадобятся
На 6–8 мясных «Гнёзд»:
мясной фарш — 600 г;
шампиньоны — 250 г;
репчатый лук — 2 шт.;
твёрдый сыр — 150 г;
куриное яйцо — 1 шт.;
белый хлеб — 70 г;
молоко — 70 мл;
сметана — 2 ст. л.;
чеснок — 2 зубчика;
растительное масло — 2 ст. л.;
соль, чёрный перец и паприка — по вкусу.
Для приготовления лучше использовать смешанный фарш из свинины и говядины. Однако подойдёт и куриный фарш, особенно если хочется получить менее жирное блюдо.
Как приготовить мясную основу
Белый хлеб залейте молоком и оставьте на 5–7 минут. Одну луковицу мелко нарежьте или натрите на тёрке.
Соедините фарш с размоченным хлебом, луком, яйцом и измельчённым чесноком. Добавьте соль, перец и паприку, тщательно перемешайте до однородности.
Уберите фарш в холодильник на 10–15 минут. Охлаждённая мясная масса лучше держит форму, поэтому из неё проще сформировать аккуратные корзиночки.
Как сделать сочную грибную начинку
Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, оставшуюся луковицу — мелкими кубиками.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и готовьте на среднем огне примерно 7–10 минут, пока основная часть выделившейся жидкости не испарится.
Посолите, поперчите и добавьте сметану. Перемешайте, прогрейте ещё пару минут и снимите с огня. Перед наполнением мясных заготовок начинку желательно немного остудить.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите в мясные «Гнёзда» сырые шампиньоны. Во время запекания они выделяют много жидкости, из-за чего корзиночки могут потерять форму. Предварительное обжаривание делает грибной вкус насыщеннее и помогает избежать лишней влаги.
Как сформировать мясные «Гнёзда»
Разделите фарш на 6–8 одинаковых порций. Из каждой сформируйте шарик и выложите на противень, застеленный пергаментом.
С помощью дна небольшого стакана или столовой ложки сделайте в центре каждой заготовки углубление. Бортики должны оставаться достаточно плотными, чтобы удерживать начинку.
Наполните корзиночки грибной смесью, стараясь не выходить за края мясной основы.
Сыр натрите на крупной тёрке и пока отложите.
Сколько запекать мясные «Гнёзда»
Разогрейте духовку до 190 °C. Поставьте противень на средний уровень и запекайте заготовки примерно 25 минут.
Затем посыпьте каждое «Гнездо» тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10–15 минут. За это время сыр расплавится и покроется аппетитной золотистой корочкой.
Мясной фарш должен полностью пропечься. Для смешанного фарша внутренняя температура должна достигнуть 71 °C, для куриного — 74 °C.
После приготовления оставьте блюдо на 5 минут, чтобы мясной сок равномернее распределился внутри.
Как разнообразить начинку
Вместо шампиньонов можно использовать предварительно приготовленные лесные грибы. Хорошо сочетаются с мясом и другие продукты: обжаренные баклажаны, сладкий перец, шпинат или помидоры.
Для более пикантного вкуса в грибную начинку можно добавить немного горчицы, а обычный твёрдый сыр заменить моцареллой или смесью нескольких сортов сыра.
С чем подавать мясные «Гнёзда»
Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рассыпчатым рисом, гречкой и запечёнными овощами. Перед подачей мясные корзиночки можно посыпать свежим укропом или петрушкой.
В отличие от обычных котлет, здесь мясо, грибная начинка и сырная корочка объединяются в одной порции. Получается полноценное горячее блюдо из знакомых продуктов, которое не стыдно поставить даже на праздничный стол.
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