Из обычного мясного фарша можно приготовить блюдо, которое выглядит гораздо интереснее привычных котлет. Мясные «Гнёзда» с грибами представляют собой небольшие порционные корзиночки с сочной начинкой и золотистой сырной корочкой. При запекании мясо пропитывается грибным соком, благодаря чему получается особенно ароматным.

Такое блюдо подходит как для семейного ужина, так и для праздничного стола. При этом отдельно обжаривать каждую котлету не придётся: достаточно сформировать заготовки, наполнить их начинкой и отправить в духовку.

Какие продукты понадобятся

На 6–8 мясных «Гнёзд»:

мясной фарш — 600 г;

шампиньоны — 250 г;

репчатый лук — 2 шт.;

твёрдый сыр — 150 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

белый хлеб — 70 г;

молоко — 70 мл;

сметана — 2 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль, чёрный перец и паприка — по вкусу.

Для приготовления лучше использовать смешанный фарш из свинины и говядины. Однако подойдёт и куриный фарш, особенно если хочется получить менее жирное блюдо.

Как приготовить мясную основу

Белый хлеб залейте молоком и оставьте на 5–7 минут. Одну луковицу мелко нарежьте или натрите на тёрке.

Соедините фарш с размоченным хлебом, луком, яйцом и измельчённым чесноком. Добавьте соль, перец и паприку, тщательно перемешайте до однородности.

Уберите фарш в холодильник на 10–15 минут. Охлаждённая мясная масса лучше держит форму, поэтому из неё проще сформировать аккуратные корзиночки.

Как сделать сочную грибную начинку

Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками, оставшуюся луковицу — мелкими кубиками.

Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте лук до мягкости. Добавьте грибы и готовьте на среднем огне примерно 7–10 минут, пока основная часть выделившейся жидкости не испарится.

Посолите, поперчите и добавьте сметану. Перемешайте, прогрейте ещё пару минут и снимите с огня. Перед наполнением мясных заготовок начинку желательно немного остудить.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: не кладите в мясные «Гнёзда» сырые шампиньоны. Во время запекания они выделяют много жидкости, из-за чего корзиночки могут потерять форму. Предварительное обжаривание делает грибной вкус насыщеннее и помогает избежать лишней влаги.

Как сформировать мясные «Гнёзда»

Разделите фарш на 6–8 одинаковых порций. Из каждой сформируйте шарик и выложите на противень, застеленный пергаментом.

С помощью дна небольшого стакана или столовой ложки сделайте в центре каждой заготовки углубление. Бортики должны оставаться достаточно плотными, чтобы удерживать начинку.

Наполните корзиночки грибной смесью, стараясь не выходить за края мясной основы.

Сыр натрите на крупной тёрке и пока отложите.

Сколько запекать мясные «Гнёзда»

Разогрейте духовку до 190 °C. Поставьте противень на средний уровень и запекайте заготовки примерно 25 минут.

Затем посыпьте каждое «Гнездо» тёртым сыром и верните в духовку ещё на 10–15 минут. За это время сыр расплавится и покроется аппетитной золотистой корочкой.

Мясной фарш должен полностью пропечься. Для смешанного фарша внутренняя температура должна достигнуть 71 °C, для куриного — 74 °C.

После приготовления оставьте блюдо на 5 минут, чтобы мясной сок равномернее распределился внутри.

Как разнообразить начинку

Вместо шампиньонов можно использовать предварительно приготовленные лесные грибы. Хорошо сочетаются с мясом и другие продукты: обжаренные баклажаны, сладкий перец, шпинат или помидоры.

Для более пикантного вкуса в грибную начинку можно добавить немного горчицы, а обычный твёрдый сыр заменить моцареллой или смесью нескольких сортов сыра.

С чем подавать мясные «Гнёзда»

Блюдо прекрасно сочетается с картофельным пюре, рассыпчатым рисом, гречкой и запечёнными овощами. Перед подачей мясные корзиночки можно посыпать свежим укропом или петрушкой.

В отличие от обычных котлет, здесь мясо, грибная начинка и сырная корочка объединяются в одной порции. Получается полноценное горячее блюдо из знакомых продуктов, которое не стыдно поставить даже на праздничный стол.

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