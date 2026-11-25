Казань вошла в топ-2 городов России по росту спроса на быструю доставку контента
AI Изображение носит иллюстративный характер
Казань заняла второе место среди российских городов по динамике потребления быстрой доставки контента. Рост составил 2,3 процентного пункта, уступив лишь Ростову-на-Дону. Данные получены аналитиками MWS Cloud, сообщает «Вечерняя Казань».
CDN — это географически распределенная сеть серверов, которая кэширует данные и доставляет их с ближайшего узла. Почти половина всего трафика контента приходится на Москву — 49,77 процента. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (10,65 процента) и Новосибирск (9,15 процента). Основные пользователи CDN — медиа, ретейл, e-commerce и финансовый сектор.
В финансовой сфере число пользователей выросло в три раза, в ИТ — в два раза, в торговле — в 1,43 раза. Также сервис набирает популярность среди строительных компаний и производств.
Ранее сообщалось, что новая стратегия развития связи до 2035 года не приведет к автоматическому росту тарифов. В Минцифры пояснили, что цены могут подниматься только из-за реальных расходов операторов на развитие и модернизацию сетей.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец