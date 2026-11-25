Казань заняла второе место среди российских городов по динамике потребления быстрой доставки контента. Рост составил 2,3 процентного пункта, уступив лишь Ростову-на-Дону. Данные получены аналитиками MWS Cloud, сообщает «Вечерняя Казань».

CDN — это географически распределенная сеть серверов, которая кэширует данные и доставляет их с ближайшего узла. Почти половина всего трафика контента приходится на Москву — 49,77 процента. В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (10,65 процента) и Новосибирск (9,15 процента). Основные пользователи CDN — медиа, ретейл, e-commerce и финансовый сектор.

В финансовой сфере число пользователей выросло в три раза, в ИТ — в два раза, в торговле — в 1,43 раза. Также сервис набирает популярность среди строительных компаний и производств.

Ранее сообщалось, что новая стратегия развития связи до 2035 года не приведет к автоматическому росту тарифов. В Минцифры пояснили, что цены могут подниматься только из-за реальных расходов операторов на развитие и модернизацию сетей.