В 2018 году в Татарстане открылись около 10,7 тысячи компаний, а почти столько же, 10,6 тысячи, прекратили существование. Именно тогда на рынке появился небольшой бизнес, которому предстояло пережить пандемию, экономические потрясения и резкий рост цен. Спустя восемь лет ситуация для предпринимателей остаётся непростой: только за первое полугодие 2026 года в республике зарегистрировали 2 165 организаций, а закрыли 3 578. Закрытий оказалось почти в 1,7 раза больше, чем открытий.

Герой нашей истории начинал с пяти сотрудников, одного автомобиля и помещения площадью 25 квадратных метров. На открытие ушло около миллиона рублей. Сегодня небольшой бизнес превратился в крупную группу компаний с собственным производством, ритуальными салонами, агентской службой и сетью поминальных кафе.

Речь о Станиславе Зарубине, основателе казанской компании «Ритуал Про».

Редакция ProKazan поговорила с предпринимателем и узнала, как он прошёл путь от разнорабочего до владельца группы компаний, какие решения помогли бизнесу выстоять и почему доверие клиентов стало одним из главных принципов его работы.

«В первый день я вообще не понимал, куда попал»

— В ритуальную сферу я пришёл в 19 лет, когда учился на втором курсе КАИ. До этого пробовал разные подработки, искал себя. Первый рабочий день помню до сих пор. Мне сказали идти работать, а я стою и совершенно не понимаю, что делать и к кому обращаться. Пришлось самому знакомиться с коллегами, расспрашивать их и постепенно разбираться в новой профессии.

Причём землекопом меня назвать было бы слишком громко. Землекоп уже считался отдельной должностью, а я начинал обычным разнорабочим, стажёром. Делал всё понемногу, наблюдал за другими и пытался понять, какое направление мне интересно. Было сложно, временами даже страшно, но именно это меня и зацепило. Тогда ведь практически негде было учиться ритуальному делу, поэтому все знания приходилось получать на практике. Уже через три месяца мне предложили стать похоронным агентом.

Особенно запомнился случай в 2009 году, когда мне доверили организацию похорон руководителя строительной компании Калашникова. Это были первые похороны такого уровня, в которых я участвовал от начала до конца. Нужно было решить множество организационных вопросов, договориться с родственниками и проследить, чтобы всё прошло достойно.

С сыном умершего мы находились на связи все три дня. Я до сих пор помню наши разговоры, захоронение на Арском кладбище и даже памятник, который там установили. Мне тогда очень хотелось сделать всё настолько хорошо, насколько позволяли мои знания и опыт. Думаю, именно после этого случая ко мне стали присматриваться серьёзнее.

Такие истории сильно меняют отношение к профессии. Когда семья доверяет тебе организацию похорон близкого человека, ты отвечаешь за то, как пройдёт его последнее прощание. И это понимание осталось со мной на все последующие годы работы.

«Пять сотрудников и миллион рублей»: как начинался собственный бизнес

— С 2015 по 2017 год я работал с руководителем, с которым мы начали серьёзно менять предприятие. Занимались сервисом, обучали сотрудников, приводили в порядок помещения. Компании тогда было около 80 лет, и всего за два года мы смогли добиться лучших показателей выручки и прибыли за всю её историю.

Но затем руководство сменилось, и наши взгляды на развитие разошлись. Я девять лет проработал в ритуальной сфере, прошёл разные должности и понимал, как всё устроено. Подумал, что могу перейти в другую организацию, а потом решил: почему бы не открыть собственное дело? Правда, тогда я ещё слабо представлял, во что ввязываюсь.

В 2018 году я открыл «Ритуал Про». Стартовый бюджет составлял около миллиона рублей. В первые полгода у нас было пять сотрудников, один автомобиль и помещение площадью 25 квадратных метров. Приходилось самому заниматься всем подряд, вплоть до обслуживания покупателей.

К открытию я заранее подготовил сайт и запустил продвижение в интернете. Помню, сижу однажды в салоне, посетителей нет. Вдруг заходят двое молодых мужчин, которым нужно организовать похороны бабушки. Выбрали гроб, крест, заказали катафалк. Спрашиваю, как они нас нашли, ведь мы открылись всего пару недель назад. Оказалось, через интернет. Я даже не понял, какой именно ресурс сработал, но этих покупателей помню до сих пор.

Через два года началась пандемия. Похоронная служба продолжала работать, а розничные салоны практически простаивали. Улицы опустели, покупателей не было, хотя сотрудники выходили на смены. Накоплений хватило бы примерно на полтора или два месяца, но если бы ограничения продлились полгода, мы вряд ли смогли бы содержать бизнес.

После снятия ограничений нагрузка резко выросла, а следом началось подорожание товаров и материалов. Значительную часть заработанного в итоге съела инфляция. Конечно, за эти годы хватало и финансовых трудностей, и кадровых ошибок. Но я никогда не зацикливался на неудачах. Если что-то произошло, нужно разобраться, сделать выводы и работать дальше. Ни одна из этих ошибок не заставила меня отказаться от своего дела.

Почему одного ритуального агентства оказалось недостаточно

— За восемь лет «Ритуал Про» прошла путь от небольшого ритуального агентства до группы компаний, объединяющей несколько направлений бизнеса. Сегодня у нас три ритуальных салона, собственное производство площадью около 1500 квадратных метров, агентская служба, семь автомобилей и три поминальных кафе. Общая площадь объектов составляет порядка 4000 квадратных метров. Но развивались мы постепенно, и каждое новое направление требовало совершенно другого подхода к работе.

В 2020 году мы начали открывать поминальные кафе. Честно говоря, тогда я даже не знал, насколько востребованной окажется эта идея. Поэтому старался разумно подходить к расходам, выбирал помещения, где уже было хотя бы какое-то оборудование, постепенно делал ремонт и собирал команду. Одно из помещений нам вообще пришлось отмывать целый месяц, настолько плохим было его состояние.

Сейчас сеть объединяет три поминальных кафе, каждое из которых имеет собственную команду специалистов и оборудованную кухню, а площадь самого большого заведения составляет 530 квадратных метров. За каждым обедом стоит работа целой команды: поваров, сотрудников горячего, холодного и пекарского цехов, администраторов и официантов. И чем больше становится бизнес, тем важнее, чтобы все эти люди работали слаженно.

В 2021 году мы запустили собственное производство. Здесь тоже пришлось многому учиться. Например, когда сам начинаешь изготавливать продукцию, гораздо лучше понимаешь её себестоимость. Людям кажется, что если товар произвели за 10 тысяч рублей, а продали за 20, то вся разница остаётся предпринимателю. На практике после учёта расходов маржинальность может составлять всего 10–15%.

Но с увеличением компании главной задачей для меня стало управление людьми. В ритуальной сфере практически негде получить полноценное профессиональное образование, поэтому сотрудников мы готовим самостоятельно. Объясняем, показываем на практике, постепенно доверяем более сложные задачи. Особенно это касается похоронных агентов, которые должны уметь организовать весь процесс, от первого обращения семьи до поминального обеда.

Сейчас я уже не стремлюсь лично контролировать каждое действие сотрудников. Когда у нас большое мероприятие, могу приехать, посмотреть, как всё проходит, и спокойно уехать. Команда знает, что делать. Я считаю, если руководитель постоянно стоит у людей над душой, значит, он сам им не доверяет. А без доверия построить большую компанию практически невозможно.

«Клиент должен понимать, за что он платит»

— За 17 лет работы я заметил, что одна из главных проблем ритуальной сферы заключается в непрозрачности рынка. Конкуренция есть, но нередко вместо улучшения сервиса компании пытаются просто перехватить клиента. При этом люди зачастую не понимают, из чего складывается стоимость похорон и за какие услуги они платят.

В «Ритуал Про» мы стараемся работать максимально открыто. Для меня важно, чтобы человек понимал условия обслуживания и мог получить ответы на свои вопросы. Но даже при хорошо организованных процессах бывают ошибки, и здесь многое зависит от того, как компания на них реагирует.

Например, однажды мы допустили ошибку в цифре на памятной табличке. Причём макет несколько раз согласовывали, и клиент сам его утвердил. Когда неточность обнаружилась, сотрудники сразу предложили всё переделать. Я считаю, что в такой ситуации бессмысленно искать виноватых. Сначала нужно исправить ошибку, а потом разобраться, как не допустить её повторения.

Раньше я требовал от сотрудников вообще не ошибаться, но со временем понял, что такой подход только заставляет людей скрывать проблемы. Поэтому сейчас мы открыто разбираем жалобы и учимся на собственном опыте. Если клиент обратился, значит, его вопрос требует внимания.

По моей оценке, около 60–65% обращений приходятся на постоянных клиентов и рекомендации знакомых. Для меня это важный показатель, потому что доверие в нашей сфере невозможно получить одной рекламой. Оно складывается из того, как компания выполняет свои обязательства и решает возникающие проблемы.

За восемь лет «Ритуал Про» выросла из небольшого агентства в группу компаний, но главный принцип Станислава Зарубина остался прежним: за качество работы нужно отвечать перед каждым клиентом. Если вам требуется помощь в организации похорон или поминального обеда, специалисты компании помогут разобраться в необходимых этапах и возьмут на себя организационные вопросы.

Обратиться в «Ритуал Про» можно по адресам: ул. Сафиуллина, 5 пр. Ибрагимова, 32б ул. Журналистов, 34И Поминальные кафе «Поминки Про» ул. Ноксинский Спуск, 45 ул. Фатыха Амирхана, 18/41 ул. Краснококшайская, 119 Единый телефон для связи:

+78432160014 Сайт «Ритуал Про»

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