После того как солёные огурцы заканчиваются, оставшийся рассол часто выливают в раковину. Однако эта ароматная жидкость способна заменить сразу несколько ингредиентов при приготовлении домашних блюд. В ней уже присутствуют соль, кислота и пряности, которые придают продуктам более насыщенный вкус.

Огуречный рассол можно добавлять в супы, маринады, соусы и даже выпечку. Главное — правильно подобрать пропорции, чтобы характерная кислинка не перебивала остальные ингредиенты.

1. Добавить в суп вместо части бульона

Огуречный рассол особенно хорошо подходит для приготовления рассольника, солянки и щей. Он придаёт первым блюдам приятную кислинку и подчёркивает вкус мяса и овощей.

На двухлитровую кастрюлю супа достаточно 100–150 мл рассола. Добавлять его лучше ближе к концу приготовления, когда картофель уже стал мягким. Кислая среда может замедлить размягчение овощей.

После добавления рассола доведите суп до кипения и только затем отрегулируйте количество соли.

2. Замариновать курицу перед запеканием

Рассол можно использовать в качестве основы для простого мясного маринада. Соль помогает мясу удерживать влагу, а пряности придают ему дополнительный аромат.

На 500 г куриного мяса понадобятся:

огуречный рассол — 150 мл;

растительное масло — 1 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

молотая паприка — ½ ч. л.;

чёрный перец — по вкусу.

Смешайте ингредиенты и оставьте курицу в маринаде на 1–2 часа в холодильнике. Затем промокните мясо бумажным полотенцем и запеките привычным способом. Использованный маринад вылейте.

Дополнительно солить курицу обычно не требуется.

3. Приготовить заправку для картофельного салата

Огуречный рассол способен заменить уксус или лимонный сок в салатных заправках. Особенно удачно он сочетается с отварным картофелем, свёклой, фасолью и репчатым луком.

Смешайте три столовые ложки растительного масла, две ложки рассола, чайную ложку горчицы и щепотку чёрного перца. Полученной смесью заправьте ещё тёплый отварной картофель.

Овощи впитают ароматную заправку, благодаря чему даже простой салат приобретёт более выразительный вкус.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед добавлением рассола в любое блюдо попробуйте его. Жидкость из разных банок может существенно отличаться по солёности и кислотности. Если вкус слишком концентрированный, разбавьте рассол небольшим количеством воды.

4. Испечь мягкое домашнее печенье

Печенье на рассоле — знакомый многим бюджетный рецепт, для которого не нужны яйца, молоко и сливочное масло.

Для приготовления смешайте 150 мл огуречного рассола, 100 г сахара, 80 мл растительного масла и половину чайной ложки пищевой соды. Постепенно добавьте 300–350 г муки и замесите мягкое тесто.

Раскатайте его до толщины около 7 мм, вырежьте печенье и выпекайте при 180 °C примерно 15–20 минут.

Для сладкой выпечки лучше использовать рассол без выраженного чесночного аромата. После приготовления характерный огуречный привкус становится значительно менее заметным.

5. Сделать репчатый лук менее резким

Если свежий лук кажется слишком острым, его можно быстро замариновать в огуречном рассоле.

Нарежьте луковицу тонкими полукольцами, залейте 100 мл рассола и оставьте на 20–30 минут в холодильнике. При желании добавьте щепотку сахара и немного свежего укропа.

Такой лук хорошо подходит к шашлыку, селёдке, отварному картофелю и домашним бутербродам. Он сохраняет приятный хруст, но приобретает более мягкий вкус.

Когда рассол использовать нельзя

Для приготовления блюд подходит только рассол из качественных огурцов, которые правильно хранились. При появлении плесени, неприятного запаха или других признаков порчи содержимое банки необходимо выбросить.

Также следует учитывать высокое содержание соли и не добавлять рассол в блюда бесконтрольно.

При грамотном использовании эта привычная жидкость становится полноценным кулинарным ингредиентом. Она помогает разнообразить домашнее меню, сократить количество пищевых отходов и обойтись без покупки дополнительных соусов и маринадов.

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