В Грузии фасоль умеют готовить так, что мясо становится необязательным: ароматное лобио с орехами и пряностями
ПроКазань
В грузинской кухне даже самая обычная фасоль превращается в блюдо с богатым вкусом и невероятным ароматом. Лобио — прекрасный пример того, как из доступных продуктов можно приготовить сытный обед, для которого совершенно необязательно покупать мясо.
Особую выразительность блюду придают грецкие орехи, чеснок, свежая кинза и традиционные грузинские пряности. Фасоль получается мягкой, а густая ореховая заправка объединяет все ингредиенты.
Какие продукты понадобятся
На 4–5 порций:
красная сухая фасоль — 400 г;
грецкие орехи — 100 г;
репчатый лук — 2 шт.;
чеснок — 4 зубчика;
свежая кинза — 1 пучок;
растительное масло — 3 ст. л.;
хмели-сунели — 1 ч. л.;
молотый кориандр — ½ ч. л.;
винный уксус — 1 ст. л.;
лавровый лист — 2 шт.;
соль и острый красный перец — по вкусу.
При желании можно добавить немного уцхо-сунели — традиционной грузинской пряности с мягким ореховым ароматом.
Как правильно подготовить фасоль
Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 8–12 часов в холодильнике. За это время зёрна увеличатся в размере, а продолжительность приготовления сократится.
Затем слейте воду, промойте фасоль и залейте свежей водой. Доведите до активного кипения, кипятите не менее 30 минут, после чего уменьшите огонь, добавьте лавровый лист и варите до полной мягкости.
В зависимости от сорта фасоли приготовление может занять 1–1,5 часа или немного больше.
Часть отвара сохраните: он понадобится для создания густой консистенции лобио.
Как приготовить ароматную ореховую заправку
Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого оттенка.
Грецкие орехи измельчите вместе с чесноком, кориандром, хмели-сунели и половиной пучка кинзы. Добавьте несколько ложек фасолевого отвара и винный уксус. Перемешайте до получения густой ароматной массы.
Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед измельчением грецкие орехи можно слегка прогреть на сухой сковороде. Это сделает их аромат более насыщенным и подчеркнёт вкус готового блюда.
Как добиться правильной консистенции лобио
Примерно треть отваренной фасоли разомните толкушкой, оставив остальные зёрна целыми. Добавьте обжаренный лук, ореховую заправку и немного фасолевого отвара.
Перемешайте и прогрейте на слабом огне 5–7 минут. Посолите, добавьте острый перец и оставшуюся измельчённую кинзу.
Готовое лобио должно быть густым, но не сухим. В нём должны одновременно ощущаться мягкие целые зёрна и нежная орехово-фасолевая основа.
С чем подают лобио в Грузии
Традиционным дополнением к блюду считаются кукурузные лепёшки мчади, свежая зелень и маринованные овощи. В домашних условиях их можно заменить лавашом или свежим хлебом с хрустящей корочкой.
Лобио вкусно как в горячем, так и в холодном виде. После нескольких часов в холодильнике аромат специй становится более выраженным, а вкус — насыщенным.
Если времени на замачивание и варку нет, можно использовать консервированную красную фасоль без томатного соуса. В таком случае приготовление займёт около 25 минут.
Благодаря сочетанию растительного белка, пищевых волокон и жиров, содержащихся в грецких орехах, лобио получается сытным и питательным. Это один из тех рецептов, в которых отсутствие мяса совершенно не мешает наслаждаться вкусом.
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