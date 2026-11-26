В грузинской кухне даже самая обычная фасоль превращается в блюдо с богатым вкусом и невероятным ароматом. Лобио — прекрасный пример того, как из доступных продуктов можно приготовить сытный обед, для которого совершенно необязательно покупать мясо.

Особую выразительность блюду придают грецкие орехи, чеснок, свежая кинза и традиционные грузинские пряности. Фасоль получается мягкой, а густая ореховая заправка объединяет все ингредиенты.

Какие продукты понадобятся

На 4–5 порций:

красная сухая фасоль — 400 г;

грецкие орехи — 100 г;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 4 зубчика;

свежая кинза — 1 пучок;

растительное масло — 3 ст. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

молотый кориандр — ½ ч. л.;

винный уксус — 1 ст. л.;

лавровый лист — 2 шт.;

соль и острый красный перец — по вкусу.

При желании можно добавить немного уцхо-сунели — традиционной грузинской пряности с мягким ореховым ароматом.

Как правильно подготовить фасоль

Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 8–12 часов в холодильнике. За это время зёрна увеличатся в размере, а продолжительность приготовления сократится.

Затем слейте воду, промойте фасоль и залейте свежей водой. Доведите до активного кипения, кипятите не менее 30 минут, после чего уменьшите огонь, добавьте лавровый лист и варите до полной мягкости.

В зависимости от сорта фасоли приготовление может занять 1–1,5 часа или немного больше.

Часть отвара сохраните: он понадобится для создания густой консистенции лобио.

Как приготовить ароматную ореховую заправку

Репчатый лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого оттенка.

Грецкие орехи измельчите вместе с чесноком, кориандром, хмели-сунели и половиной пучка кинзы. Добавьте несколько ложек фасолевого отвара и винный уксус. Перемешайте до получения густой ароматной массы.

Кулинарный совет редакции «Про Казань»: перед измельчением грецкие орехи можно слегка прогреть на сухой сковороде. Это сделает их аромат более насыщенным и подчеркнёт вкус готового блюда.

Как добиться правильной консистенции лобио

Примерно треть отваренной фасоли разомните толкушкой, оставив остальные зёрна целыми. Добавьте обжаренный лук, ореховую заправку и немного фасолевого отвара.

Перемешайте и прогрейте на слабом огне 5–7 минут. Посолите, добавьте острый перец и оставшуюся измельчённую кинзу.

Готовое лобио должно быть густым, но не сухим. В нём должны одновременно ощущаться мягкие целые зёрна и нежная орехово-фасолевая основа.

С чем подают лобио в Грузии

Традиционным дополнением к блюду считаются кукурузные лепёшки мчади, свежая зелень и маринованные овощи. В домашних условиях их можно заменить лавашом или свежим хлебом с хрустящей корочкой.

Лобио вкусно как в горячем, так и в холодном виде. После нескольких часов в холодильнике аромат специй становится более выраженным, а вкус — насыщенным.

Если времени на замачивание и варку нет, можно использовать консервированную красную фасоль без томатного соуса. В таком случае приготовление займёт около 25 минут.

Благодаря сочетанию растительного белка, пищевых волокон и жиров, содержащихся в грецких орехах, лобио получается сытным и питательным. Это один из тех рецептов, в которых отсутствие мяса совершенно не мешает наслаждаться вкусом.

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