В Набережных Челнах новостройку, возведенную по программе социальной ипотеки, признали соответствующей проектной документации. Заключение по итогам проверки выдала инспекция госстройнадзора Татарстана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Дом расположен в 78-м комплексе на улице 40 лет Победы, 7. Застройщиком выступил Государственный жилищный фонд при Раисе РТ. В здании 161 квартира общей площадью 9236,9 квадратного метра. Все помещения сдаются с чистовой отделкой: установлены сантехника, электроплиты, датчики пожарной сигнализации, счетчики воды и электроэнергии, а также регуляторы тепла.

С начала 2026 года Госжилфонд построил и ввел в эксплуатацию в городах и районах Татарстана 38 домов на 2223 квартиры общей площадью 111,3 тысячи квадратных метров. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», нацеленного на обеспечение граждан доступным жильем.