Духовное управление мусульман Татарстана объявило 2027 год Годом Минтимера Шаймиева. Решение принято единогласно на пленуме ДУМ РТ, который прошел 26 ноября в казанской мечети «Марджани».

На заседании подвели итоги работы управления за 2026 год и обсудили планы на следующий. Главный казый ДУМ РТ предложил посвятить мероприятия года личности и деятельности Минтимера Шаймиева, отметив его вклад в развитие ислама в республике. Также речь шла о сохранении традиций Ханафитского мазхаба и Матуридской акыды, противодействии псевдорелигиозным идеям и повышении квалификации имамов.

Кроме того, на пленуме затронули подготовку к месяцу Рамадан и развитие исламского банкинга. Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов объявил 2027-й Годом Минтимера Шаймиева в республике, а для Всемирного конгресса татар этот год также станет годом первого Президента Татарстана.