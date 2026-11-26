Православным супругам рассказали, когда следует задуматься о проведении таинства венчания. Своим мнением по этому вопросу поделился священник Александр Ермолин.

Он отметил, что для верующих, официально оформивших семейные отношения, венчание при отсутствии препятствий не должно становиться сложной процедурой.

Многие представители духовенства советуют супругам не откладывать таинство на неопределенный срок. При этом решение о венчании должно быть осознанным и добровольным для обоих участников брачного союза.

Священнослужитель также напомнил о существовании канонических ограничений. В частности, православная церковь не допускает заключения четвертого брака.

Поэтому перед подготовкой к венчанию супругам рекомендуется обсудить со священником обстоятельства своей семейной жизни и возможные препятствия для совершения таинства.