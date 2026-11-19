В 2025 году около 4,7 миллиона жителей Германии испытывали финансовые трудности, из-за которых не могли поддерживать комфортную температуру в своих домах и квартирах. Это соответствует 5,7% населения страны. Проблема затронула и другие государства Европейского союза, где доля граждан, не имеющих достаточно средств для обогрева жилья, достигла 8,8%. Такие сведения 19 ноября 2026 года опубликовало Statistisches Bundesamt.

Согласно результатам исследования, в Германии ситуация несколько улучшилась по сравнению с предыдущим годом. В 2024 году о невозможности достаточно обогревать жилье по финансовым причинам сообщали 6,3% граждан. Через год этот показатель снизился до 5,7%.

В целом по Европейскому союзу также наблюдалось небольшое улучшение. Доля жителей, столкнувшихся с подобными трудностями, сократилась с 9,2% в 2024 году до 8,8% в 2025-м.

Однако между отдельными европейскими государствами сохраняются значительные различия.

Наиболее высокая доля населения, испытывающего проблемы с оплатой отопления, зафиксирована в Греции. Там с недостатком средств для поддержания подходящей температуры в жилых помещениях столкнулись 18,1% жителей.

Следом расположилась Литва, где показатель достиг 16,7%. В Болгарии финансовые затруднения при обогреве жилья испытывали 16,1% населения.

Таким образом, Германия по этому показателю находилась в более благоприятном положении, чем Европейский союз в среднем.

Несмотря на некоторое снижение доли пострадавших домохозяйств, расходы на энергоносители остаются существенной статьей семейного бюджета.

По информации немецкого статистического ведомства, в октябре 2026 года стоимость энергии для бытовых нужд увеличилась на 2,2% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года.

Особенно заметно подорожало легкое печное топливо. Его цена за год выросла на 84,5%.

Дрова, древесные гранулы и другие виды твердого топлива стали дороже на 14,5%. При этом стоимость централизованного теплоснабжения увеличилась на 0,2%.

Однако рост цен затронул не все источники энергии. Природный газ в октябре 2026 года оказался на 1,2% дешевле, чем годом ранее, а электроэнергия подешевела на 5,2%.

В более продолжительной перспективе расходы на отопление выросли значительно сильнее.

С 2020 по 2025 год природный газ в Германии подорожал на 91,2%. За тот же период стоимость бытовой энергии в целом увеличилась на 46,9%.

Для сравнения, общий рост потребительских цен за эти пять лет составил 21,9%.

Ранее европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен обращал внимание на проблему энергетической бедности. По его словам, в обычный зимний период почти 50 миллионов европейцев испытывают сложности с оплатой отопления.

Чиновник отметил, что недостаток средств может вынуждать людей сокращать расходы на продукты питания или ограничивать обогрев жилья.

При этом его оценка касается устойчивой социальной проблемы, а не исключительно зимы 2026–2027 годов.

Опубликованная статистика показывает, что даже при некотором сокращении числа жителей, испытывающих финансовые затруднения, доступность отопления остается серьезной проблемой для миллионов европейцев.

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