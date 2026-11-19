В Татарстане каждая шестая вакансия предполагает доход от 100 000 рублей и выше. Такие данные приводит пресс-служба Кадрового центра «Работа в России» РТ.

На портале «Работа в России» для жителей республики доступно более 61 838 вакансий, из них 10 684 предложения предусматривают зарплату от 100 000 рублей. Самые высокооплачиваемые позиции открыты в авиационной промышленности: Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова ищет слесарей и слесарей-сборщиков с доходом до 150 000 рублей.

В производственной сфере трактористу-машинисту в компании «Август-Кайбицы» готовы платить до 300 000 рублей, слесарю по ремонту автомобилей в «Казань-Шинторг» — до 200 000 рублей, а изолировщику на термоизоляции в АО «НСУ «Термостепс»» — до 150 000 рублей. В здравоохранении Бугульминская и Тетюшская центральные районные больницы приглашают врачей с зарплатой до 120 000 рублей.

Федеральные продуктовые сети предлагают водителям категории «С» от 108 000 до 142 000 рублей, а РЖД открыла вакансию начальника района контактной сети с доходом от 104 000 рублей. Специалисты Кадрового центра помогают подобрать вакансии, подготовиться к трудоустройству и узнать о возможностях бесплатного профессионального обучения в рамках нацпроекта «Кадры».