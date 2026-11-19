Расчистка территории под проект реновации старого речного порта Казани обернулась для городского бюджета неожиданными расходами. Властям приходится выкупать гаражи по ценам, значительно превышающим первоначальные оценки. Как сообщает Inkazan, для возведения дамбы и продолжения строительства гидротехнического сооружения для «Новой Портовой» изымаются 23 строения гаражно-строительного кооператива «Якорь».

Изначально мэрия, опираясь на постановление исполкома от 26 марта 2025 года, планировала выкупить землю по собственной оценке, однако собственники отказались от предложенных сумм. Дело дошло до Вахитовского районного суда, который в пяти из пяти рассмотренных дел встал на сторону владельцев, назначив независимую судебную экспертизу. Так, 4 марта за гараж площадью 42 кв. м суд назначил 4,1 млн рублей вместо предложенных городом 1,7 млн, а 17 апреля за 25-метровый бокс присудили 1,4 млн рублей.

В девелоперской группе «СМУ-88», реализующей проект «Новая Портовая», решение суда вызвало ироничную реакцию. Гендиректор Наиль Галеев отметил, что у компании нет планов застраивать территорию ГСК, но подчеркнул необходимость прозрачного механизма оценки. «Откровенно интересно, что это за гараж такой. Золотой, наверное», — заявил он. Заслуженный юрист Татарстана Николай Иванов, в свою очередь, призывает не считать это прецедентом, отмечая, что в России действует не прецедентное право, а ориентиром для судей служат законы.

Судебная практика Вахитовского райсуда показывает: если муниципалитет приходит за землей под муниципальные нужды, формальная оценка исполкома больше не работает. Независимая экспертиза становится главным инструментом торга, и городу приходится закладывать в бюджеты будущих инфраструктурных строек дополнительные миллионы на непредвиденные выплаты.