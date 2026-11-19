Продажи автомобилей Lada на российском рынке по итогам ноября 2026 года могут составить менее 30 тысяч единиц. Такой прогноз озвучил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов во время «Транспортной недели». Основной причиной ожидаемого снижения спроса руководитель предприятия назвал временное прекращение действия программ льготного автокредитования. Об этом сообщает издание «Автоновости дня» со ссылкой на ТАСС.

По словам Соколова, отсутствие государственной поддержки при покупке автомобилей в кредит негативно влияет на объемы реализации. При этом компания рассчитывает, что ситуация изменится уже в декабре.

Возобновление программ льготного кредитования должно помочь привлечь покупателей, которые ранее отложили приобретение машины. Руководство предприятия надеется, что благодаря этому удастся частично компенсировать снижение ноябрьских продаж.

Дополнительным фактором восстановления спроса может стать расширение модельного ряда отечественного производителя.

В частности, на российском рынке начинаются продажи Lada Vesta с обновленным двигателем объемом 1,8 литра. Компания рассчитывает, что появление такой версии повысит интерес покупателей к автомобилям семейства.

Одновременно «АвтоВАЗ» готовится к развитию продаж нового кроссовера Lada Azimut.

Максим Соколов отметил, что предприятие не ожидает значительных объемов реализации этой модели в декабре 2026 года. После начала производства выпуск автомобиля планируется увеличивать постепенно.

По оценке главы компании, основным периодом для развития проекта станет 2027 год. Именно тогда производитель рассчитывает оценить возможности новой модели на рынке.

Руководитель предприятия также прокомментировал результаты продаж Lada Iskra. По его словам, к завершению 2026 года компания в целом удовлетворена тем, как покупатели приняли это семейство автомобилей.

В линейку Iskra входят седан, универсал и универсал повышенной проходимости. Машины предлагаются с различными вариантами двигателей и коробок передач.

Отдельное внимание производитель уделяет перспективам государственной поддержки автомобильного рынка в следующем году.

Поправки к проекту федерального бюджета предусматривают увеличение финансирования программы льготного автокредитования на 2027 год. Вместе с тем обсуждается изменение требований к уровню локализации автомобилей, которые смогут участвовать в программе.

Эти условия имеют значение для производителей, поскольку от них зависит возможность предоставления покупателям государственных льгот при приобретении определенных моделей.

Таким образом, «АвтоВАЗ» связывает возможное сокращение ноябрьских продаж прежде всего с паузой в льготном кредитовании. В декабре предприятие рассчитывает на восстановление спроса благодаря возвращению господдержки и обновлению автомобильной линейки.

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