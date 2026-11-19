В Татарстане 20 ноября 2026 года пройдет Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению. Организаторами выступают региональное отделение «Ассоциации юристов России» и партия «Единая Россия». Об этом сообщает издание «Татар-информ».

Прием будет организован во всех районах и городах республики. В большинстве муниципалитетов консультации продлятся с 8:00 до 15:30, в Казани — с 9:00 до 16:30, а в Региональной общественной приемной — с 9:00 до 15:00. Специалисты будут работать посменно.

В столице республики получить помощь можно лично или по телефонам: 8-800-201-16-00, WhatsApp — 8 (987) 205-00-63, а также по номеру (843) 238-10-00. В районах первичное консультирование также доступно лично и по телефонам приемных, указанным в графике дежурства.

Консультации окажут члены Татарстанского отделения Ассоциации юристов России, представители Фонда пенсионного и социального страхования по РТ, аппарата уполномоченного по правам человека, Нотариальной и Адвокатской палат РТ, Минюста РТ, Государственного юридического бюро РТ, Казанского филиала РГУП имени В. М. Лебедева, АО «БТИ и кадастровых работ РТ» и юридической компании «Легал Линк».