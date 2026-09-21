Вместо «Оливье» — салат с курицей и грибами: всего 5 ингредиентов, а выглядит как праздничный
ПроКазань
Для праздничного салата необязательно нарезать целую миску картофеля, моркови и соленых огурцов. Курица, обжаренные грибы и сыр дают насыщенный вкус даже при коротком составе, а яйца делают слои нежнее.
Основных ингредиентов здесь действительно пять. Если выложить их через кулинарное кольцо, получится аккуратный слоеный салат, который можно поставить и на праздничный стол.
Всего пять основных ингредиентов
На салат диаметром около 16–18 см понадобится:
куриное филе — 350 г;
шампиньоны — 300 г;
репчатый лук — 1 крупная головка;
яйца — 3 шт.;
твердый сыр — 120 г.
Для заправки и жарки:
майонез — 100–120 г;
растительное масло — 1 ст. л.;
соль и черный перец — по вкусу.
Куриное филе заранее отварите или запеките до готовности и полностью остудите. Яйца сварите вкрутую.
Грибы требуют отдельной сковороды
Шампиньоны нарежьте небольшими кусочками и выложите на хорошо разогретую широкую сковороду. Первые несколько минут готовьте без крышки, чтобы выделившаяся жидкость успела испариться.
Когда сковорода станет почти сухой, добавьте масло и нарезанный лук. Обжаривайте еще 4–5 минут до легкой золотистости. Посолите в конце и обязательно остудите.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Теплые грибы в слоеный салат не кладу. От них майонез становится более жидким, а сыр и яйца быстро нагреваются. После сковороды раскладываю грибы тонким слоем на тарелке — так они остывают заметно быстрее».
Как собрать салат
Остывшую курицу нарежьте небольшими кубиками и выложите первым слоем. Слегка смажьте майонезом.
Сверху распределите полностью остывшие шампиньоны с луком. Толстый слой соуса здесь не нужен — грибы и без него остаются сочными.
Вареные яйца натрите на крупной терке и выложите следующим слоем. Добавьте тонкую сеточку майонеза.
Твердый сыр мелко натрите и равномерно распределите сверху.
Снимите кулинарное кольцо и сразу подавайте салат либо уберите его ненадолго в холодильник.
Долго пропитывать его не требуется. В составе нет сухого картофеля или большого количества вареных овощей, которым нужно время, чтобы впитать заправку.
Как сделать аккуратные слои
Секрет здесь не в большом количестве майонеза. Наоборот, избыток соуса заставляет слои скользить друг относительно друга, и после снятия кольца салат хуже сохраняет форму.
Ингредиенты также должны быть холодными и без лишней жидкости. Особенно это касается грибов: если снять их со сковороды до полного испарения воды, в готовом салате она окажется на дне тарелки.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Слои слегка прижимаю ложкой, но не утрамбовываю. Тогда после снятия кольца салат держит форму, при этом остается мягким, а не превращается в плотную башню».
Сверху достаточно оставить слой мелко натертого сыра и добавить немного зелени перед подачей. Получается простой салат из знакомых продуктов, который выглядит наряднее своего короткого списка ингредиентов.
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