Пермский политех назвал 7 самых полезных видов риса

Ученые Пермского политеха назвали семь самых полезных видов риса. О свойствах крупы и противопоказаниях рассказала доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» Пермского Политеха Лариса Волкова. Подобрать подходящий рис может практически каждый — главное учитывать особенности и противопоказания разных видов.

Басмати, название которого с хинди переводится как «душистый», содержит витамины группы B и минералы, поддерживающие нервную систему и метаболизм, пищевые волокна для ЖКТ, фосфор для костей, а также калий и магний для сердечно-сосудистой системы; этот длиннозерный рис стоит рассмотреть людям с сахарным диабетом второго типа из-за более низкого гликемического индекса, но при запорах или заболеваниях кишечника его лучше исключить, а следящим за весом ограничивать порцию. Жасмин выделяется выраженным цветочным ароматом и не содержит глютена, поэтому подходит аллергикам; в нем есть селен, который полезен для щитовидной железы, защищает ее ткани от окислительного повреждения и помогает вырабатывать гормоны, регулирующие метаболизм, однако высокий гликемический индекс, много крахмала и примерно 380 ккал на 100 граммов делают его не рекомендованным при диабете.

Короткозерный арборио богат витаминами B, E, холином и PP, а также калием, кальцием, магнием, фосфором, железом, цинком, селеном, медью и марганцем — он поддерживает сердце и сосуды и помогает выводить лишнюю воду и соль; в крупе много легкоусвояемого крахмала, а кулинары ценят ее за кремовую и нежную текстуру, но при хронических запорах, геморрое и сахарном диабете этот рис нельзя включать в рацион, а при лишнем весе, панкреатите и гастрите от него лучше отказаться. Краснодарский круглозерный рис дает витамины группы B, PP, марганец, кремний, фосфор, магний, селен и цинк; из-за амилопектина после варки он становится мягким и слегка липким, поэтому применяется в лечебном питании — мягко обволакивает слизистую желудка, разрешен при язве, гастрите и повышенной кислотности, а отвар помогает закрепить стул при диарее и отравлениях.

Краснодарский круглозерный рис также используют для первого прикорма и как источник углеводов для быстрого восстановления энергии у спортсменов; после шлифовки в нем почти не остается клетчатки, но сохраняется высокий гликемический индекс, так что при сахарном диабете и ожирении его есть нельзя, а здоровым людям стоит комбинировать с овощами и белковой пищей. Красный рис лидирует по содержанию марганца, который защищает клетки от повреждений, участвует в обмене углеводов и холестерина, важен для костей и нервов; в нем есть проантоцианидины, замедляющие расщепление углеводов и всасывание сахара, и много амилозы, которая переваривается дольше и питает полезные бактерии, а серьезных медицинских запретов для красного риса не предусмотрено, тогда как черный рис получил чернильный оттенок из-за синтеза антоцианов — антиоксидантов, защищающих клетки головного мозга, поэтому он особенно полезен пожилым людям для поддержания когнитивных функций, и в нем также есть витамин E, калий, фосфор, магний, железо, цинк, марганец, кальций, витамины группы B, лютеин и зеаксантин, защищающие глаза от возрастных изменений, но из-за грубой клетчатки при обострениях заболеваний ЖКТ его стоит есть с осторожностью. Дикий рис отличается высоким содержанием фолиевой кислоты, необходимой для кроветворения и особенно важной будущим мамам, а также омега-3 жирных кислот, поддерживающих сердце, сосуды и мозг, и белка, что подходит для вегетарианского меню; детям до 3 лет его давать не стоит, так как из-за большого количества грубой клетчатки он может спровоцировать вздутие, и его не рекомендуют при обострениях болезней ЖКТ.