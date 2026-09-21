OpenAI выпустила расширение ChatGPT для Microsoft Word. Из редактора пользователи могут обращаться к ассистенту: создавать черновики, переписывать текст, проверять и форматировать документы. Запуск отражает тренд: разработчики ИИ встраивают модели в мессенджеры, графические редакторы и CRM-системы.

По данным обозревателя «РГ», ИИ-помощник доступен на всех тарифах, включая бесплатный. Он работает с Word из Office 2019 или более поздних версий и с «облачным» Word из Microsoft 365; в последнем случае агент доступен и на бесплатном тарифе.

Встраивается помощник в боковую панель Word. Он редактирует выделенный текст, исправляет ошибки и меняет структуру документа, что пригодится студентам, научным работникам, журналистам, блогерам и всем, кто работает с текстом. Плагин действует на всех тарифах ChatGPT, включая бесплатный.

Для россиян минус в том, что нейросеть официально в стране не работает, но умельцы обходят ограничение и покупают подписки на продукты Microsoft. Компания с 2022 года свернула все коммерческие активности в России.