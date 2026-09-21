В Тетюшах 51-летняя женщина предстанет перед судом за махинации с НДС

В Тетюшах 51-летняя женщина предстанет перед судом по уголовному делу о мошенничестве при возмещении налога на добавленную стоимость. Об этом сообщили в прокуратуре Татарстана. По данным ведомства, сумма составила 460 тыс. рублей.

С декабря 2018 года по конец мая 2020-го женщина занимала должность директора двух коммерческих организаций. В налоговой декларации за 2019 год она, как утверждается, указала ложные сведения. На основании этих данных она подала заявление на возмещение НДС.

Деньги в размере 460 тыс. рублей женщина получила и потратила по своему усмотрению. Против жительницы Тетюш открыли дело о мошенничестве. Вину она не признала, а ущерб не возместила.

Материалы направили в суд для рассмотрения. Уголовное дело о мошенничестве передано в судебную инстанцию.