Новости Татарстана

Ильфир Якупов возглавил Государственный ансамбль песни и танца Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Ильфир Якупов стал директором Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан. Об этом сообщил официальный канал Минкульта РТ в МАКС.

Новый руководитель — выпускник Казанского государственного университета культуры и искусств, лауреат Республиканской премии имени Мусы Джалиля. В министерстве культуры республики напомнили, что он начинал ведущим специалистом по театральному искусству, затем был помощником министра связи и информатизации РТ, а позже возглавил Татарский государственный академический театр имени Г. Камала. Непосредственно перед назначением он работал первым заместителем директора и художественным руководителем этого театра.

Юрий Жуков оставил должность директора в связи с окончанием срока трудового договора. За заслуги министр культуры РТ Ирада Аюпова вручила ему Благодарность Раиса Республики Татарстан.

Министерство культуры РТ поблагодарило Юрия Жукова за более чем 20-летнюю службу искусству и культуре республики. Ильфира Якупова поздравили с назначением.

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