Технологии

Утечка: Vivo X500 может быть почти на 50% дороже X300

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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По данным утечки, базовая версия Vivo X500 может получить ценник 6499 юаней — это около $970. Для сравнения, прошлогодний Vivo X300 с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стартовал в Китае с 4399 юаней ($605). Таким образом, разница с предшественником может составить почти 50%.

Даже максимальная версия Vivo X300 с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти стоила 5799 юаней ($800). На том же слайде, который связывают с презентацией Vivo, указаны цены и других вариантов X500: 6999 юаней ($1045), 7499 юаней ($1119) и 7999 юаней ($1193).

Предполагается, что базовый X500 оснастят 12 ГБ оперативной памяти и процессором Dimensity 9500 или 9600M. Официального подтверждения этих данных и цен пока нет.

Vivo представит серию X500 в Китае 21 сентября. В нее должны войти X500, X500 Pro и X500 Pro Max.

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