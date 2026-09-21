Буква C для системного диска Windows пришла из CP/M

Буква C, которой в Windows традиционно обозначают системный диск, закрепилась не из-за слова Computer. Специалисты издания XDA рассказали, что эта нумерация разделов перешла от операционной системы CP/M, разработанной Гэри Килдаллом в 1970-х годах. Об этом рассказывает издание RuSamara.

В первых персональных компьютерах жёстких дисков не было, а загрузка выполнялась с дискет. Для дисководов зарезервировали буквы A и B, поэтому появившимся позже накопителям досталась следующая свободная — C. Эта система обозначений перешла из CP/M в MS-DOS, а затем и в Windows.

Как отмечают журналисты, буква C не имеет отношения к слову Computer, как иногда ошибочно полагают. Это просто третья буква алфавита, следующая за A и B.

Пользователи при желании могут изменить обозначение своего накопителя на любую другую букву, например A, B или Z. Однако стандартная конфигурация сохраняется десятилетиями и воспринимается как привычная норма.