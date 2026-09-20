Теперь на каждое застолье делаю эти луково-сырные бутерброды: рецепт быстрой закуски, которую съедят молниеносно
ПроКазань
Горячие бутерброды необязательно собирать с колбасой или ветчиной. Если в холодильнике есть кусочек сыра, а на кухне — обычная луковица, из них получается простая начинка для хрустящих ломтиков батона.
Лук в этом рецепте не нужно предварительно обжаривать. Его мелко нарезают, смешивают с сыром и яйцом, а затем запекают вместе с хлебом. За это время резкость уходит, начинка становится мягкой и сочной, а сыр связывает ее в единый слой.
Что понадобится
батон — 8–10 ломтиков;
репчатый лук — 2 небольшие луковицы;
твердый сыр — 150 г;
яйцо — 1 шт.;
сметана — 2 ст. л.;
чеснок — 1 зубчик по желанию;
черный перец — по вкусу;
соль — небольшая щепотка;
зелень — для подачи.
С солью лучше не торопиться: ее количество зависит от выбранного сыра.
Как приготовить луково-сырные бутерброды
Лук нарежьте максимально мелкими кубиками. Крупные кусочки могут остаться слишком плотными и сохранить резкий вкус.
Сыр натрите на крупной терке. Соедините его с луком, яйцом и сметаной. При желании добавьте измельченный чеснок.
Поперчите начинку и только после этого попробуйте, достаточно ли соли. Масса должна получиться густой и легко удерживаться на ложке.
Батон нарежьте ломтиками толщиной около 1,5 см. Разложите на противне, застеленном пергаментом.
На каждый кусочек положите по 1–1,5 столовой ложки сырно-луковой массы. Распределяйте ее почти до краев, но не делайте слишком толстый слой.
Отправьте бутерброды в разогретую до 190 °C духовку примерно на 12–15 минут. Начинка должна схватиться и подрумяниться, а края батона — стать хрустящими.
Дайте закуске постоять 2–3 минуты и подавайте горячей или теплой, посыпав зеленью.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Лук для таких бутербродов действительно режу очень мелко. Если луковица особенно сочная, после нарезки слегка промакиваю ее бумажным полотенцем — тогда начинка не становится водянистой и лучше держится на батоне».
Почему начинка не разваливается
Одного расплавленного сыра для такой закуски иногда недостаточно: лук выделяет влагу, и начинка может сползать с хлеба. Яйцо помогает связать ингредиенты, а небольшое количество сметаны не дает массе получиться сухой.
При этом добавлять много сметаны не стоит. Начинка должна напоминать густую сырную массу, а не соус. Иначе жидкость быстро пропитает хлеб, и вместо хрустящего основания получится размокший батон.
Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если готовлю закуску к застолью, начинку смешиваю заранее, но на хлеб выкладываю непосредственно перед духовкой. Так батон не успевает впитать влагу и остается хрустящим снизу».
Подавать такие бутерброды лучше вскоре после приготовления. Пока они теплые, контраст особенно заметен: снизу — подсушенный батон, сверху — мягкая луково-сырная начинка с румяной корочкой.
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